В мэрии Челябинска опровергли снос Колхозного поселка ради дороги

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Снос домов в поселке Колхозный не планируется, уточнили в мэрии Челябинска
Снос домов в поселке Колхозный не планируется, уточнили в мэрии Челябинска Фото:

Мэрия Челябинска 12 ноября опровергла фейк о сносе частного сектора в поселке Колхозный. Информация распространилась в соцсетях после публикации документов на сайте администрации, уточнили URA.RU в пресс-службе.

«В соцсетях распространяется информацию о предстоящем сносе домов для строительства дороги по улице Чайковского через поселок Колхозный. На самом деле, в документах по планировке территории управление архитектуры отменило красные линии по ранее планируемым дорогам. Согласно генплану, трассировка этой дороги была скорректирована», — рассказали URA.RU в мэрии.

Согласно фейку, дома якобы должны были снести от проспекта Победы до перекрестка улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской. Снос домов не планируется, а проекты планировки для отмены красных линий уже подготовлены мэрией.

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Мэрия Челябинска 12 ноября опровергла фейк о сносе частного сектора в поселке Колхозный. Информация распространилась в соцсетях после публикации документов на сайте администрации, уточнили URA.RU в пресс-службе. «В соцсетях распространяется информацию о предстоящем сносе домов для строительства дороги по улице Чайковского через поселок Колхозный. На самом деле, в документах по планировке территории управление архитектуры отменило красные линии по ранее планируемым дорогам. Согласно генплану, трассировка этой дороги была скорректирована», — рассказали URA.RU в мэрии. Согласно фейку, дома якобы должны были снести от проспекта Победы до перекрестка улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской. Снос домов не планируется, а проекты планировки для отмены красных линий уже подготовлены мэрией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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