В мэрии Челябинска опровергли снос Колхозного поселка ради дороги

Мэрия Челябинска 12 ноября опровергла фейк о сносе частного сектора в поселке Колхозный. Информация распространилась в соцсетях после публикации документов на сайте администрации, уточнили URA.RU в пресс-службе.
«В соцсетях распространяется информацию о предстоящем сносе домов для строительства дороги по улице Чайковского через поселок Колхозный. На самом деле, в документах по планировке территории управление архитектуры отменило красные линии по ранее планируемым дорогам. Согласно генплану, трассировка этой дороги была скорректирована», — рассказали URA.RU в мэрии.
Согласно фейку, дома якобы должны были снести от проспекта Победы до перекрестка улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской. Снос домов не планируется, а проекты планировки для отмены красных линий уже подготовлены мэрией.
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