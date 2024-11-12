Shot: студентам, не вставшим на воинский учет, заблокировали вход в РЭУ имени Плеханова

Shot: не вставшим на воинский учет студентам заблокировали вход в РЭУ Плеханова
© Служба новостей «URA.RU»
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У студента попросили доказательства того, что он встал на воинский учет
У студента попросили доказательства того, что он встал на воинский учет Фото:

В Москве студентам РЭУ им. Плеханова, не вставшим на воинский учет, заблокировали вход в учебное заведение. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Сейчас на пары в экономический универ в Москве не могут пройти несколько парней. <...> Один из студентов рассказал, что его в доказательство того, что он встал на учет, попросили принести повестку в военкомат, но даже это не сработало», — пишет Shot.

В сообщении уточняется, что электронные пропуска студентов не сработали, а охрана отказала им во входе в учебное заведение. В настоящее время студенты пытаются установить связь с деканатом.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу университета с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. 

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В Москве студентам РЭУ им. Плеханова, не вставшим на воинский учет, заблокировали вход в учебное заведение. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Сейчас на пары в экономический универ в Москве не могут пройти несколько парней. <...> Один из студентов рассказал, что его в доказательство того, что он встал на учет, попросили принести повестку в военкомат, но даже это не сработало», — пишет Shot. В сообщении уточняется, что электронные пропуска студентов не сработали, а охрана отказала им во входе в учебное заведение. В настоящее время студенты пытаются установить связь с деканатом. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу университета с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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