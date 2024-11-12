12 ноября 2024

Екатеринбуржец поранился штопором и умер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллекция открывашек в кафе "Тирамису". Екатеринбург, штопор
Мужчина получил смертельное ранение во время пьяного застолья Фото:

Екатеринбуржец открывал бутылку, поранился штопором и умер. По другой версии, его ударил ножом собутыльник во время пьяного застолья. Подробности смертельного ЧП сообщил источник URA.RU.

«33-летний мужчина выпивал в квартире на улице Комсомольская со своим знакомым. Третьей в компании была женщина. По одной из версий, в какой-то момент между товарищами случилась ссора, и один пырнул второго ножом», — рассказал собеседник агентства.

Раненого на скорой увезли в больницу, где он заявил врачам, что якобы порезал сам себя случайно, открывая бутылку штопором. Мужчину поместили в реанимацию, где он спустя два дня скончался. В пресс-службу свердловского СКР направлен запрос, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец открывал бутылку, поранился штопором и умер. По другой версии, его ударил ножом собутыльник во время пьяного застолья. Подробности смертельного ЧП сообщил источник URA.RU. «33-летний мужчина выпивал в квартире на улице Комсомольская со своим знакомым. Третьей в компании была женщина. По одной из версий, в какой-то момент между товарищами случилась ссора, и один пырнул второго ножом», — рассказал собеседник агентства. Раненого на скорой увезли в больницу, где он заявил врачам, что якобы порезал сам себя случайно, открывая бутылку штопором. Мужчину поместили в реанимацию, где он спустя два дня скончался. В пресс-службу свердловского СКР направлен запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...