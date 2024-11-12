Екатеринбуржец поранился штопором и умер

Екатеринбуржец открывал бутылку, поранился штопором и умер. По другой версии, его ударил ножом собутыльник во время пьяного застолья. Подробности смертельного ЧП сообщил источник URA.RU.
«33-летний мужчина выпивал в квартире на улице Комсомольская со своим знакомым. Третьей в компании была женщина. По одной из версий, в какой-то момент между товарищами случилась ссора, и один пырнул второго ножом», — рассказал собеседник агентства.
Раненого на скорой увезли в больницу, где он заявил врачам, что якобы порезал сам себя случайно, открывая бутылку штопором. Мужчину поместили в реанимацию, где он спустя два дня скончался. В пресс-службу свердловского СКР направлен запрос, ответ ожидается.
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