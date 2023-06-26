Курганские дольщики, оставшиеся без жилья, записали видеообращение к губернатору Шумкову

27 июня 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Дольщики из Шумихи, которые около 30 лет ждут обещанных квартир, обратились к Шумкову (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Дольщики из Шумихинского округа, которые несколько десятков лет не могут добиться обещанных квартир, обратились за помощью к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Местные жители просят главу региона разрешить их конфликт с местными властями и помочь в получении жилья. Видеообращением с корреспондентом URA.RU поделилась одна из дольщиц города Шумиха. «Уважаемый Вадим Михайлович, обращаются к вам собственники долей дома, расположенного в Шумихе по улице Белоносова, 1. Нас осталось всего 10 человек. Администрация Шумихинского округа отказывается выполнять свои обязательства перед нами, затянув на годы выполнение договора и доведя дом до разрушения. Мэрия обязала нас, в том числе уже давно умерших, разобрать этот недострой. Нас полностью игнорируют и унижают своими действиями. Есть доказательства. Просим вас лично разобраться в сложившейся ситуации и оказать содействие в решении данного вопроса», — обратилась к Шумкову дольщица из Шумихи. По словам женщины, мэрия заявляла областной прокуратуре о том, что у них нет денег и выплаты на компенсации дольщикам — это не целевые расходы. «Мы считаем, что администрация округа нарушает наши права, которые даны нам Конституцией. На сегодняшний день они дали нам 10 дней на то, чтобы мы отказались от своих квартир. Помогите нам, пожалуйста. Мы надеемся, что ваше личное участие разрешит наш конфликт с администрацией», — добавила дольщица. URA.RU направило официальные запросы в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, а также администрацию Шумихинского муниципального округа. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что шумихинские дольщики почти 30 лет не могут дождаться обещанных квартир от застройщика. По словам местных жителей, большая их часть уже умерли, так и не получив жилья. Компания, которая строила дом, отказалась от объекта в 2010 году и передала все полномочия мэрии Шумихи. После власти обещали дольщикам достроить дом до 2015 года. Однако стройка остановилась после смены главы, сообщали горожане. Позже в мэрии Шумихи заявили, не должны никаких компенсаций и то, что дом нельзя достраивать, поскольку он опасен для проживания. Кроме того, власти заставили дольщиков сносить недострой. На свою проблему дольщики жаловались депутату Госдумы Сергею Лисовскому. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дольщики из Шумихинского округа, которые несколько десятков лет не могут добиться обещанных квартир, обратились за помощью к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Местные жители просят главу региона разрешить их конфликт с местными властями и помочь в получении жилья. Видеообращением с корреспондентом URA.RU поделилась одна из дольщиц города Шумиха. «Уважаемый Вадим Михайлович, обращаются к вам собственники долей дома, расположенного в Шумихе по улице Белоносова, 1. Нас осталось всего 10 человек. Администрация Шумихинского округа отказывается выполнять свои обязательства перед нами, затянув на годы выполнение договора и доведя дом до разрушения. Мэрия обязала нас, в том числе уже давно умерших, разобрать этот недострой. Нас полностью игнорируют и унижают своими действиями. Есть доказательства. Просим вас лично разобраться в сложившейся ситуации и оказать содействие в решении данного вопроса», — обратилась к Шумкову дольщица из Шумихи. По словам женщины, мэрия заявляла областной прокуратуре о том, что у них нет денег и выплаты на компенсации дольщикам — это не целевые расходы. «Мы считаем, что администрация округа нарушает наши права, которые даны нам Конституцией. На сегодняшний день они дали нам 10 дней на то, чтобы мы отказались от своих квартир. Помогите нам, пожалуйста. Мы надеемся, что ваше личное участие разрешит наш конфликт с администрацией», — добавила дольщица. URA.RU направило официальные запросы в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, а также администрацию Шумихинского муниципального округа. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что шумихинские дольщики почти 30 лет не могут дождаться обещанных квартир от застройщика. По словам местных жителей, большая их часть уже умерли, так и не получив жилья. Компания, которая строила дом, отказалась от объекта в 2010 году и передала все полномочия мэрии Шумихи. После власти обещали дольщикам достроить дом до 2015 года. Однако стройка остановилась после смены главы, сообщали горожане. Позже в мэрии Шумихи заявили, не должны никаких компенсаций и то, что дом нельзя достраивать, поскольку он опасен для проживания. Кроме того, власти заставили дольщиков сносить недострой. На свою проблему дольщики жаловались депутату Госдумы Сергею Лисовскому.