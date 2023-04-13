Курганским дольщикам, которые десятки лет ждали квартир, отказали в строительстве нового дома

В администрации Шумихинского округа Курганской области заявили, что на месте недостроя, квартиры в котором дольщики не могут дождаться около 30 лет, не планируется строительство нового дома. Об этом URA.RU сообщил глава округа Сергей Максимовских в ответ на соответствующий запрос.
«В случае сноса или разбора объекта строительство нового дома не предполагается. До настоящего времени решение по объекту не принято ввиду судебных разбирательств», — сообщил Максимовских. Согласно заключению экспертизы, дом признан опасным для пребывания людей, дальнейшее продолжение строительно-монтажных работ на данном объекте недопустимо.
Ранее URA.RU писало, что мэрия курганского округа открещивается от проблемной стройки и дольщиков. Жители города Шумихи жаловались, что местные власти их игнорируют и не хотят решать вопрос с недостроем. По словам одной из жительниц, большинство дольщиков умерли и так и не дождались обещанных квартир от застройщика, который бросил объект. Также дольщики заявляли, что глава округа заставлял их сносить недостроенный дом.
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