Курганским дольщикам, которые десятки лет ждали квартир, отказали в строительстве нового дома

14 апреля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Дольщики из Шумихи не могут дождаться обещанных квартир почти 30 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Шумихинского округа Курганской области заявили, что на месте недостроя, квартиры в котором дольщики не могут дождаться около 30 лет, не планируется строительство нового дома. Об этом URA.RU сообщил глава округа Сергей Максимовских в ответ на соответствующий запрос. «В случае сноса или разбора объекта строительство нового дома не предполагается. До настоящего времени решение по объекту не принято ввиду судебных разбирательств», — сообщил Максимовских. Согласно заключению экспертизы, дом признан опасным для пребывания людей, дальнейшее продолжение строительно-монтажных работ на данном объекте недопустимо. Ранее URA.RU писало, что мэрия курганского округа открещивается от проблемной стройки и дольщиков. Жители города Шумихи жаловались, что местные власти их игнорируют и не хотят решать вопрос с недостроем. По словам одной из жительниц, большинство дольщиков умерли и так и не дождались обещанных квартир от застройщика, который бросил объект. Также дольщики заявляли, что глава округа заставлял их сносить недостроенный дом.

В администрации Шумихинского округа Курганской области заявили, что на месте недостроя, квартиры в котором дольщики не могут дождаться около 30 лет, не планируется строительство нового дома. Об этом URA.RU сообщил глава округа Сергей Максимовских в ответ на соответствующий запрос. «В случае сноса или разбора объекта строительство нового дома не предполагается. До настоящего времени решение по объекту не принято ввиду судебных разбирательств», — сообщил Максимовских. Согласно заключению экспертизы, дом признан опасным для пребывания людей, дальнейшее продолжение строительно-монтажных работ на данном объекте недопустимо. Ранее URA.RU писало, что мэрия курганского округа открещивается от проблемной стройки и дольщиков. Жители города Шумихи жаловались, что местные власти их игнорируют и не хотят решать вопрос с недостроем. По словам одной из жительниц, большинство дольщиков умерли и так и не дождались обещанных квартир от застройщика, который бросил объект. Также дольщики заявляли, что глава округа заставлял их сносить недостроенный дом.