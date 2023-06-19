Власти курганского округа вызвали на встречу дольщика, который умер семь лет назад

20 июня 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

В Курганской области на встречу с мэрией округа пригласили умершего дольщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Шумихинского округа (Курганская область) вызвала на встречу дольщика, который умер семь лет назад. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из местных жительниц, которая не может дождаться обещанной квартиры десятки лет. «Наша администрация устроила собрание для всех собственников долей в недостроенном доме. От главы округа [Сергея Максимовских] пришли письма с приглашением на встречу. Пригласили меня и моего отца, который умер еще в 2016 году. Это было просто неуважительно. Они прекрасно знали, что моего отца уже давно нет в живых, но все равно прислали приглашение», — рассказала жительница города Шумиха. Также женщина рассказала, что на собрании собственники долей и администрация не смогли прийти к соглашению, которое бы устроило обе стороны. По ее словам, местные власти продолжают отказываться выплачивать компенсации и достраивать дом. «Они провели комиссию, которая показала, что дом опасный. Его [недострой] оценили на три миллиона рублей как стройматериал. Нас дольщиков заставляют все это разбирать своими силами», — добавила горожанка. Ранее URA.RU писало, что дольщики из Шумихи почти 30 лет не могут дождаться обещанных квартир от застройщика. Большая их часть умерли, так и не получив жилье, сообщала местная жительница. Также сообщалось, что мэрия округа заставила дольщиков сносить недостроенный дом. Дольщики судятся с местными властями добиваются выплаты компенсаций, и чтобы их признали обманутыми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Шумихинского округа (Курганская область) вызвала на встречу дольщика, который умер семь лет назад. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из местных жительниц, которая не может дождаться обещанной квартиры десятки лет. «Наша администрация устроила собрание для всех собственников долей в недостроенном доме. От главы округа [Сергея Максимовских] пришли письма с приглашением на встречу. Пригласили меня и моего отца, который умер еще в 2016 году. Это было просто неуважительно. Они прекрасно знали, что моего отца уже давно нет в живых, но все равно прислали приглашение», — рассказала жительница города Шумиха. Также женщина рассказала, что на собрании собственники долей и администрация не смогли прийти к соглашению, которое бы устроило обе стороны. По ее словам, местные власти продолжают отказываться выплачивать компенсации и достраивать дом. «Они провели комиссию, которая показала, что дом опасный. Его [недострой] оценили на три миллиона рублей как стройматериал. Нас дольщиков заставляют все это разбирать своими силами», — добавила горожанка. Ранее URA.RU писало, что дольщики из Шумихи почти 30 лет не могут дождаться обещанных квартир от застройщика. Большая их часть умерли, так и не получив жилье, сообщала местная жительница. Также сообщалось, что мэрия округа заставила дольщиков сносить недостроенный дом. Дольщики судятся с местными властями добиваются выплаты компенсаций, и чтобы их признали обманутыми.