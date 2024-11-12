Мигрантам придется платить больше, чтобы работать в Свердловской области

В Свердловской области подняли стоимость трудового патента для мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранцы будут платить за патент на работу еще больше
Иностранцы будут платить за патент на работу еще больше Фото:

В Свердловской области с 2025 года вырастет стоимость патента для иностранцев, приехавших в регион на заработки — с 6650 рублей до 7500. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.

«... Установлена возможность введения регионального коэффициента, который участвует в формировании цены патента на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности. [Новый размер коэффициента] позволит установить в следующем году стоимость патента на один месяц 7500 рублей», — представил законопроект директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

В этом году в регионе выдали порядка 50 тысяч патентов. Учитывая эту динамику, власти прогнозируют, что в 2025 году в бюджет поступит порядка 3 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с 2025 года вырастет стоимость патента для иностранцев, приехавших в регион на заработки — с 6650 рублей до 7500. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента, передает корреспондент URA.RU. «... Установлена возможность введения регионального коэффициента, который участвует в формировании цены патента на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности. [Новый размер коэффициента] позволит установить в следующем году стоимость патента на один месяц 7500 рублей», — представил законопроект директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. В этом году в регионе выдали порядка 50 тысяч патентов. Учитывая эту динамику, власти прогнозируют, что в 2025 году в бюджет поступит порядка 3 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...