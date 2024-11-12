Мигрантам придется платить больше, чтобы работать в Свердловской области

В Свердловской области с 2025 года вырастет стоимость патента для иностранцев, приехавших в регион на заработки — с 6650 рублей до 7500. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.
«... Установлена возможность введения регионального коэффициента, который участвует в формировании цены патента на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности. [Новый размер коэффициента] позволит установить в следующем году стоимость патента на один месяц 7500 рублей», — представил законопроект директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.
В этом году в регионе выдали порядка 50 тысяч патентов. Учитывая эту динамику, власти прогнозируют, что в 2025 году в бюджет поступит порядка 3 млрд рублей.
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