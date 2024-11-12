В Екатеринбурге салон красоты ввел платную бронь мест перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золотое Яблоко BIGBeautyDays. Екатеринбург, косметика, визажист
Окон на 31 декабря во многих салонах уже почти не осталось Фото:

В Екатеринбурге студия красоты JK Beauty ввела платное бронирование времени на 31 декабря. В салоне заявляют, что такая функция позволит клиентам точно получить услугу в нужное время. Нововведение заметил корреспондент URA.RU.

«Запись на 31 декабря производится по платному бронированию времени, через наших администраторов. Платное бронирование времени позволит нам гарантировать ваше время и обеспечить высокий уровень сервиса», — указано на сайте. Менеджер уточнила, что полностью собрать вечерний образ (прическа и макияж) стоит 7000 рублей, а предоплата составляет 50%.

В студии «Все разные» на вечер 31 декабря осталось только одно окно. Стоимость сеанса у топового мастера — 3500 рублей. В процедуру входят: плотный тон, коррекция лица, яркие глаза, губы. Салон красоты Backstage предлагает макияж у топ-мастера за 4000 рублей, однако свободных слотов уже почти не осталось.

В Matis вечерний макияж обойдется в 3100 рублей. Записаться можно только к одному мастеру, однако к записи доступно только 29 декабря. Макияж и прическа от топового мастера в салоне красоты Kudri Brovi стоит от шести до семи тысяч рублей. Во вторник, 31 декабря осталось доступным только одно окно.

В Mishka Beauty Lab вечерний макияж от топ-мастера стоит 3500 рублей. Всего в студии работают два мастера, окна к одному есть только на 29 декабря, а другой принимает 30 декабря, но 31-го записаться уже не получится. В салоне красоты Get Better есть свободные окна к мастеру только на 30 декабря. Стоимость вечернего макияжа с акцентом на глаза и губы — 4500 рублей. К топовому мастеру также нет свободных окон на 31 декабря.

В студии Pastoral запись на вечерний макияж и легкую укладку доступны только на 30 декабря. Собрать образ целиком там стоит 4000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге студия красоты JK Beauty ввела платное бронирование времени на 31 декабря. В салоне заявляют, что такая функция позволит клиентам точно получить услугу в нужное время. Нововведение заметил корреспондент URA.RU. «Запись на 31 декабря производится по платному бронированию времени, через наших администраторов. Платное бронирование времени позволит нам гарантировать ваше время и обеспечить высокий уровень сервиса», — указано на сайте. Менеджер уточнила, что полностью собрать вечерний образ (прическа и макияж) стоит 7000 рублей, а предоплата составляет 50%. В студии «Все разные» на вечер 31 декабря осталось только одно окно. Стоимость сеанса у топового мастера — 3500 рублей. В процедуру входят: плотный тон, коррекция лица, яркие глаза, губы. Салон красоты Backstage предлагает макияж у топ-мастера за 4000 рублей, однако свободных слотов уже почти не осталось. В Matis вечерний макияж обойдется в 3100 рублей. Записаться можно только к одному мастеру, однако к записи доступно только 29 декабря. Макияж и прическа от топового мастера в салоне красоты Kudri Brovi стоит от шести до семи тысяч рублей. Во вторник, 31 декабря осталось доступным только одно окно. В Mishka Beauty Lab вечерний макияж от топ-мастера стоит 3500 рублей. Всего в студии работают два мастера, окна к одному есть только на 29 декабря, а другой принимает 30 декабря, но 31-го записаться уже не получится. В салоне красоты Get Better есть свободные окна к мастеру только на 30 декабря. Стоимость вечернего макияжа с акцентом на глаза и губы — 4500 рублей. К топовому мастеру также нет свободных окон на 31 декабря. В студии Pastoral запись на вечерний макияж и легкую укладку доступны только на 30 декабря. Собрать образ целиком там стоит 4000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...