В Екатеринбурге салон красоты ввел платную бронь мест перед Новым годом

12 ноября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Окон на 31 декабря во многих салонах уже почти не осталось Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Екатеринбурге студия красоты JK Beauty ввела платное бронирование времени на 31 декабря. В салоне заявляют, что такая функция позволит клиентам точно получить услугу в нужное время. Нововведение заметил корреспондент URA.RU. «Запись на 31 декабря производится по платному бронированию времени, через наших администраторов. Платное бронирование времени позволит нам гарантировать ваше время и обеспечить высокий уровень сервиса», — указано на сайте. Менеджер уточнила, что полностью собрать вечерний образ (прическа и макияж) стоит 7000 рублей, а предоплата составляет 50%. В студии «Все разные» на вечер 31 декабря осталось только одно окно. Стоимость сеанса у топового мастера — 3500 рублей. В процедуру входят: плотный тон, коррекция лица, яркие глаза, губы. Салон красоты Backstage предлагает макияж у топ-мастера за 4000 рублей, однако свободных слотов уже почти не осталось. В Matis вечерний макияж обойдется в 3100 рублей. Записаться можно только к одному мастеру, однако к записи доступно только 29 декабря. Макияж и прическа от топового мастера в салоне красоты Kudri Brovi стоит от шести до семи тысяч рублей. Во вторник, 31 декабря осталось доступным только одно окно. В Mishka Beauty Lab вечерний макияж от топ-мастера стоит 3500 рублей. Всего в студии работают два мастера, окна к одному есть только на 29 декабря, а другой принимает 30 декабря, но 31-го записаться уже не получится. В салоне красоты Get Better есть свободные окна к мастеру только на 30 декабря. Стоимость вечернего макияжа с акцентом на глаза и губы — 4500 рублей. К топовому мастеру также нет свободных окон на 31 декабря. В студии Pastoral запись на вечерний макияж и легкую укладку доступны только на 30 декабря. Собрать образ целиком там стоит 4000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге студия красоты JK Beauty ввела платное бронирование времени на 31 декабря. В салоне заявляют, что такая функция позволит клиентам точно получить услугу в нужное время. Нововведение заметил корреспондент URA.RU. «Запись на 31 декабря производится по платному бронированию времени, через наших администраторов. Платное бронирование времени позволит нам гарантировать ваше время и обеспечить высокий уровень сервиса», — указано на сайте. Менеджер уточнила, что полностью собрать вечерний образ (прическа и макияж) стоит 7000 рублей, а предоплата составляет 50%. В студии «Все разные» на вечер 31 декабря осталось только одно окно. Стоимость сеанса у топового мастера — 3500 рублей. В процедуру входят: плотный тон, коррекция лица, яркие глаза, губы. Салон красоты Backstage предлагает макияж у топ-мастера за 4000 рублей, однако свободных слотов уже почти не осталось. В Matis вечерний макияж обойдется в 3100 рублей. Записаться можно только к одному мастеру, однако к записи доступно только 29 декабря. Макияж и прическа от топового мастера в салоне красоты Kudri Brovi стоит от шести до семи тысяч рублей. Во вторник, 31 декабря осталось доступным только одно окно. В Mishka Beauty Lab вечерний макияж от топ-мастера стоит 3500 рублей. Всего в студии работают два мастера, окна к одному есть только на 29 декабря, а другой принимает 30 декабря, но 31-го записаться уже не получится. В салоне красоты Get Better есть свободные окна к мастеру только на 30 декабря. Стоимость вечернего макияжа с акцентом на глаза и губы — 4500 рублей. К топовому мастеру также нет свободных окон на 31 декабря. В студии Pastoral запись на вечерний макияж и легкую укладку доступны только на 30 декабря. Собрать образ целиком там стоит 4000 рублей.