Челябинские молочники добровольно отказались поднимать цены

Холдинг «ГК „Росмол“» в Челябинске добровольно отказался поднимать цены на молочные продукты. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, стабилизировать будут стоимость молока определенной марки и жирности.
«На Русском экономическом форуме АО „ГК ‚Росмол‘“ подписало декларацию о добровольном ограничении наценок на социально значимые продукты. Соглашение предусматривает стабилизацию цен на социально значимый вид молока торговой марки „Даренка“ (2,5%)», — заявили URA.RU в компании.
В документе предусмотрены дополнительные обязательства. Холдинг обязался обеспечить наличие этих социально значимых продуктов на полках магазинов. В компании ожидают, что мера повысит доступность продукта для челябинцев.
О подписанной декларации «Росмол» уведомил госорганы. Письма поступили в челябинское управление ФАС и минэкономразвития региона.
В пресс-службе минсельхоза URA.RU отметили, что обобщают опыт челябинских молочников. «ГК „Росмол“» объединяет пять предприятий. Кроме Челябинского молочного комбината, мощности находятся в Магнитогорске, Новоуральске, Стерлитамаке. В составе группы есть «Племенной завод „Россия“» и обособленное подразделение по выпуску мороженого.
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