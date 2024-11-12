Челябинские молочники добровольно отказались поднимать цены

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания взялась стабилизировать рост цен на молоко
Компания взялась стабилизировать рост цен на молоко Фото:

Холдинг «ГК „Росмол“» в Челябинске добровольно отказался поднимать цены на молочные продукты. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, стабилизировать будут стоимость молока определенной марки и жирности.

«На Русском экономическом форуме АО „ГК ‚Росмол‘“ подписало декларацию о добровольном ограничении наценок на социально значимые продукты. Соглашение предусматривает стабилизацию цен на социально значимый вид молока торговой марки „Даренка“ (2,5%)», — заявили URA.RU в компании.

В документе предусмотрены дополнительные обязательства. Холдинг обязался обеспечить наличие этих социально значимых продуктов на полках магазинов. В компании ожидают, что мера повысит доступность продукта для челябинцев.

О подписанной декларации «Росмол» уведомил госорганы. Письма поступили в челябинское управление ФАС и минэкономразвития региона.

В пресс-службе минсельхоза URA.RU отметили, что обобщают опыт челябинских молочников. «ГК „Росмол“» объединяет пять предприятий. Кроме Челябинского молочного комбината, мощности находятся в Магнитогорске, Новоуральске, Стерлитамаке. В составе группы есть «Племенной завод „Россия“» и обособленное подразделение по выпуску мороженого.

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Холдинг «ГК „Росмол“» в Челябинске добровольно отказался поднимать цены на молочные продукты. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, стабилизировать будут стоимость молока определенной марки и жирности. «На Русском экономическом форуме АО „ГК ‚Росмол‘“ подписало декларацию о добровольном ограничении наценок на социально значимые продукты. Соглашение предусматривает стабилизацию цен на социально значимый вид молока торговой марки „Даренка“ (2,5%)», — заявили URA.RU в компании. В документе предусмотрены дополнительные обязательства. Холдинг обязался обеспечить наличие этих социально значимых продуктов на полках магазинов. В компании ожидают, что мера повысит доступность продукта для челябинцев. О подписанной декларации «Росмол» уведомил госорганы. Письма поступили в челябинское управление ФАС и минэкономразвития региона. В пресс-службе минсельхоза URA.RU отметили, что обобщают опыт челябинских молочников. «ГК „Росмол“» объединяет пять предприятий. Кроме Челябинского молочного комбината, мощности находятся в Магнитогорске, Новоуральске, Стерлитамаке. В составе группы есть «Племенной завод „Россия“» и обособленное подразделение по выпуску мороженого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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