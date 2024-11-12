В Екатеринбурге объявили в розыск опасных преступников

Обвиненных в кражах екатеринбуржцев объявили в розыск

12 ноября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Сбежавших теперь ищут силовики Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге объявили в розыск троих мужчин, которых судят по обвинению в кражах. Информация появилась в картотеках районных судов. На скамье подсудимых в Октябрьском райсуде оказались Роман Ахмадишин и Артем Швецов. Им вменяют кражу группой лиц с причинением значительного ущерба. По делу прошло только предварительное слушание. Последнее заседание было назначено на 11 ноября. Однако оно не состоялось, потому что фигуранты сбежали. Они находились под подпиской о невыезде, сообщили URA.RU в инстанции. В Чкаловском райсуде рассматривается дело Ильи Свиридова. О том, что он скрылся, стало известно 11 ноября, судя по картотеке. Он был под подпиской о невыезде, добавили в суде. В УМВД РФ по Екатеринбургу от комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге объявили в розыск троих мужчин, которых судят по обвинению в кражах. Информация появилась в картотеках районных судов. На скамье подсудимых в Октябрьском райсуде оказались Роман Ахмадишин и Артем Швецов. Им вменяют кражу группой лиц с причинением значительного ущерба. По делу прошло только предварительное слушание. Последнее заседание было назначено на 11 ноября. Однако оно не состоялось, потому что фигуранты сбежали. Они находились под подпиской о невыезде, сообщили URA.RU в инстанции. В Чкаловском райсуде рассматривается дело Ильи Свиридова. О том, что он скрылся, стало известно 11 ноября, судя по картотеке. Он был под подпиской о невыезде, добавили в суде. В УМВД РФ по Екатеринбургу от комментариев по теме воздержались.