Ближайшую соратницу мэра Екатеринбурга усилили, забрав миллионы у глав районов

Детско-юношеские центры Екатеринбурга перешли в ведение мэрии

12 ноября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Молодежную политику Марина Фадеева курирует с начала 2024-го Фото: Илья Московец © URA.RU Самый доверенный заместитель мэра Екатеринбурга Алексея Орлова — Марина Фадеева — получила новый рычаг финансово-политического влияния. Она, курирующая аппарат администрации, молодежную политику и международные связи, теперь будет распоряжаться районными детско-юношескими центрами (ДЮЦы, так называемые клубы по месту жительства), на которые ежегодно выделяется более 600 миллионов рублей. Решение утвердили на заседании гордумы 12 ноября, передает корреспондент URA.RU. Докладчиком выступал директор департамента молодежной политики и международных связей Артем Николаев. Он напомнил, что недавно был запущен нацпроект «Молодежь и дети», и обозначил: чтобы эффективно его исполнять, нужна реформа. «В настоящее время проводится работа по наделению департамента <…> функциями и полномочиями учредителя и главного распорядителя бюджетных средств в отношении районных учреждений допобразования, реализующих молодежную политику», — рассказал Николаев. Задумка спровоцировала получасовую дискуссию. Публичную поддержку Николаеву оказали депутат Александр Колесников, лидер фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев и первый вице-спикер думы Михаил Матвеев. Отдельно Вихарев остановился на идее Николаева по инициативному бюджетированию, обозначив, что депутаты действительно готовы тратить на проекты — в частности, ДЮЦам, — но при этом «оставляют за собой право давать какие-то необходимые рекомендации, в том числе и в своем видении развития подобных учреждений». В кулуарах думы признают: при должном внимании к ДЮЦам их можно сделать важным электоральным ресурсом. Сформировав вокруг каждого такого учреждения лояльное власти сообщество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самый доверенный заместитель мэра Екатеринбурга Алексея Орлова — Марина Фадеева — получила новый рычаг финансово-политического влияния. Она, курирующая аппарат администрации, молодежную политику и международные связи, теперь будет распоряжаться районными детско-юношескими центрами (ДЮЦы, так называемые клубы по месту жительства), на которые ежегодно выделяется более 600 миллионов рублей. Решение утвердили на заседании гордумы 12 ноября, передает корреспондент URA.RU. Докладчиком выступал директор департамента молодежной политики и международных связей Артем Николаев. Он напомнил, что недавно был запущен нацпроект «Молодежь и дети», и обозначил: чтобы эффективно его исполнять, нужна реформа. «В настоящее время проводится работа по наделению департамента <…> функциями и полномочиями учредителя и главного распорядителя бюджетных средств в отношении районных учреждений допобразования, реализующих молодежную политику», — рассказал Николаев. Задумка спровоцировала получасовую дискуссию. Публичную поддержку Николаеву оказали депутат Александр Колесников, лидер фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев и первый вице-спикер думы Михаил Матвеев. Отдельно Вихарев остановился на идее Николаева по инициативному бюджетированию, обозначив, что депутаты действительно готовы тратить на проекты — в частности, ДЮЦам, — но при этом «оставляют за собой право давать какие-то необходимые рекомендации, в том числе и в своем видении развития подобных учреждений». В кулуарах думы признают: при должном внимании к ДЮЦам их можно сделать важным электоральным ресурсом. Сформировав вокруг каждого такого учреждения лояльное власти сообщество.