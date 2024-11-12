Карьера в «Лукойле», войны с оппозицией, выборы без сюрпризов: что известно о переизбранном мэре Урая

Главой города Урай — родины губернатора ХМАО Руслана Кухарука — переизбран действующий мэр Тимур Закирзянов. Депутаты городской думы поддержали его большинством голосов, несмотря на открытый конфликт с думской оппозицией. Подробности карьерного роста и ключевые факты биографии градоначальника — в материале URA.RU.
Тимур Раисович Закирзянов родился 21 апреля 1971 года в Казани, ему 53. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», проходил переподготовку в РЭУ имени Плеханова. Карьерный путь в 1987 году начал учеником слесаря на агрегатно-механическом заводе в Лениногорске.
В 1993 году переехал в Урай, работал в дочерних предприятиях «Лукойла» до 2019 года. В 2016 году избран депутатом городской думы шестого созыва. В 2019 был избран главой Урая. Возглавляет городской политсовет «Единой России».
Закирзянов и его супруга женаты более 30 лет, у пары есть взрослый сын, он с отличием окончил вуз и защитил кандидатскую диссертацию, живет и работает в Санкт-Петербурге. Широкую известность в югорских соцсетях получил питомец пары — собака породы сиба-ину по кличке Таёко.
Глава города неоднократно подвергался критике местной оппозиционной фракции «Патриоты Урая», в которую входят Леонард Насибуллин и Артем Кукушкин. Депутаты регулярно обвиняют его Закирзянова в том, что он запустил город.
Однако летний визит нового главы региона Руслана Кухарука на родину укрепил позиции градоначальника. Губернатор заявил, что ряд урайских практик будет растиражирован на всю Югру, что стало для местных элит маркером его поддержки кандидатуры Закирзянова на перевыборах. Кроме того, градоначальника согласовало и руководство «Лукойла», которое традиционно влияет на выборы в опорных городах компании. В ходе предвыборной кампании Закирзянова оппозиционные депутаты оказались втянуты в громкие судебные процессы и уголовные дела.
Закирзянов предсказал самому себе победу в первом этапе выборов мэра. Градоначальник оптимистично заявил во время прямого эфира на своей странице «Вконтакте», что будет озвучивать программу развития перед депутатами, хотя перед этим этапом есть еще отбор конкурсной комиссии, на котором срезают большую часть кандидатов.
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