В Советском районе Челябинска госкорпорация продаст с торгов 33 гектара земли под комплексное развитие территории (КРТ), потенциал участка составляет 190 тысяч квадратных метров жилья. Стартовая цена лота составит более 189 миллионов рублей. Аукцион пройдет 14 февраля 2025 года, сообщается на сайте «ДОМ. РФ».
«ДОМ.РФ проведёт аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в отношении участков общей площадью 33,32 га в Советском районе Челябинска. Градостроительный потенциал площадки — не менее 190 тысяч квадратных метров жилья», — сообщается на сайте.
Застройщик должен будет застроить территорию бывшего военного городка №17, ограниченную улицами Новосельской, Донбасской и Короленко. Это территория с хорошей инфраструктурой. Вокруг находятся частные дома и многоэтажки, соцобъекты и гаражи. По соседству построены три современных жилых комплекса.
Неподалеку расположен городской бор, а на расстоянии 1,5 километров — крупные торговые центры и выезды на магистрали улиц Блюхера, Дарвина, Троицкий тракт. В радиусе трех километров находится Шершнёвское водохранилище и озеро Смолино. Участок находится в шести километрах от города.
Застраивать территорию победитель аукциона будет с применением стандарта о КРТ, разработанного «ДОМ.РФ», а это значит, что кроме строительства новых жилых домов, на территории построят детские и спортивные площадки, школы, детсады и другие объекты инфраструктуры. Также предполагается благоустройство и озеленение территории. Заявки на участие в аукционе можно будет подавать до 10 февраля 2025 года. Реализовать проект девелопер должен будет за 12 лет.
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