В Перми за 55 млн рублей продают торговый центр «Верхние Муллы»

В Индустриальном районе Перми выставлен на продажу торговый центр «Верхние Муллы». Цена объекта недвижимости составляет 55 млн рублей.
«Продается здание торгового центра. Два этажа, площадь объекта составляет более двух тысяч квадратных метров. Площадь земельного участка под ТЦ — также более двух тысяч квадратных метров. Помещения сдаются более 10 лет одним и тем же арендаторам. Стоимость — 55 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
По данным сервиса «ДубльГИС», в торговом центре находятся десятки магазинов. Среди них супермаркет сети «Пятерочка», кафе, ремонтная мастерская, ювелирный салон и другие торговые точки.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Мотовилихинском районе Перми выставлен на продажу бизнес-центр, занятый долгосрочными арендаторами. Стоимость объекта недвижимости составляет 200 млн рублей.
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