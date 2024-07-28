28 июля 2024

В Перми за 200 млн продают бизнес-центр, занятый долгосрочными арендаторами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-центр работает с 2007 года
Бизнес-центр работает с 2007 года Фото:

В Мотовилихинском районе Перми выставили на продажу крупный объект коммерческой недвижимости. Речь о пятиэтажном здании бизнес-центра, занятом долгосрочными арендаторами. Стоимость актива составляет 200 млн рублей.

«Продается пятиэтажное здание бизнес-центра. Земельный участок площадью 354 квадратных метра находится в собственности. Все площади сданы в аренду. Большой автомобильный и пешеходный трафик. Коммуникации центральные. Пpoдaет coбствeнник. Торга нет», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Здание пермского бизнес-центра на улице Ким, 115А, было построено в 2007 году. Сейчас его площади занимают долгосрочные арендаторы, в том числе «Ренессанс банк», магазин товаров для детей «Улыбка» и юридические фирмы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Мотовилихинском районе Перми продается торговый центр «Тургеневский», занятый долгосрочными арендаторами. Его стоимость составляет 180 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мотовилихинском районе Перми выставили на продажу крупный объект коммерческой недвижимости. Речь о пятиэтажном здании бизнес-центра, занятом долгосрочными арендаторами. Стоимость актива составляет 200 млн рублей. «Продается пятиэтажное здание бизнес-центра. Земельный участок площадью 354 квадратных метра находится в собственности. Все площади сданы в аренду. Большой автомобильный и пешеходный трафик. Коммуникации центральные. Пpoдaет coбствeнник. Торга нет», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Здание пермского бизнес-центра на улице Ким, 115А, было построено в 2007 году. Сейчас его площади занимают долгосрочные арендаторы, в том числе «Ренессанс банк», магазин товаров для детей «Улыбка» и юридические фирмы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мотовилихинском районе Перми продается торговый центр «Тургеневский», занятый долгосрочными арендаторами. Его стоимость составляет 180 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...