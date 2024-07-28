В Перми за 200 млн продают бизнес-центр, занятый долгосрочными арендаторами

В Мотовилихинском районе Перми выставили на продажу крупный объект коммерческой недвижимости. Речь о пятиэтажном здании бизнес-центра, занятом долгосрочными арендаторами. Стоимость актива составляет 200 млн рублей.
«Продается пятиэтажное здание бизнес-центра. Земельный участок площадью 354 квадратных метра находится в собственности. Все площади сданы в аренду. Большой автомобильный и пешеходный трафик. Коммуникации центральные. Пpoдaет coбствeнник. Торга нет», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Здание пермского бизнес-центра на улице Ким, 115А, было построено в 2007 году. Сейчас его площади занимают долгосрочные арендаторы, в том числе «Ренессанс банк», магазин товаров для детей «Улыбка» и юридические фирмы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Мотовилихинском районе Перми продается торговый центр «Тургеневский», занятый долгосрочными арендаторами. Его стоимость составляет 180 млн рублей.
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