На конференции челябинского реготделения партии «Единая Россия» 12 ноября тайным голосованием обновлен состав политсовета реготделения, из его состава выведены бывшие мэры. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Из состава регионального политсовета выведены экс-депутат ЗСО Константин Захаров, работающий сейчас замглавы правительства Запорожской области и вставший там на партийный учет. Также из состава политсовета выведены экс-мэры Миасса и Коркино Егор Ковальчук и Наталья Лощинина, экс-мэр Озерска Евгений Щербаков, а также бывший директор ПО „Маяк“ Михаил Похлебаев», — сообщает корреспондент агентства.
Вместо них включены в состав политсовета майор спецназа в отставке Артем Барбашин, а также ветераны СВО Евгений Ботов и Сергей Бормотов. Также в состав включены мэры Озерска и Трехгорного Сергей Гергенрейдер и Данила Громенко, мэр Копейска Светлана Логанова и исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин, а также глава Агаповского района Артем Яхимович и мэр Златоуста Олег Решетников. Планируется, что помимо ротации в самом политсовете на конференции будет принято решение об обновлении президиума этого органа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!