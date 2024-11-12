Челябинская ЕР вывела из регионального политсовета бывших мэров. Фото

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Секретарь реготделения Алексей Текслер (слева) и первый вице-спикер ЗСО Денис Моисеев голосуют по вопросу утверждения повестки конференции
Секретарь реготделения Алексей Текслер (слева) и первый вице-спикер ЗСО Денис Моисеев голосуют по вопросу утверждения повестки конференции Фото:

На конференции челябинского реготделения партии «Единая Россия» 12 ноября тайным голосованием обновлен состав политсовета реготделения, из его состава выведены бывшие мэры. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Из состава регионального политсовета выведены экс-депутат ЗСО Константин Захаров, работающий сейчас замглавы правительства Запорожской области и вставший там на партийный учет. Также из состава политсовета выведены экс-мэры Миасса и Коркино Егор Ковальчук и Наталья Лощинина, экс-мэр Озерска Евгений Щербаков, а также бывший директор ПО „Маяк“ Михаил Похлебаев», — сообщает корреспондент агентства.

Вместо них включены в состав политсовета майор спецназа в отставке Артем Барбашин, а также ветераны СВО Евгений Ботов и Сергей Бормотов. Также в состав включены мэры Озерска и Трехгорного Сергей Гергенрейдер и Данила Громенко, мэр Копейска Светлана Логанова и исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин, а также глава Агаповского района Артем Яхимович и мэр Златоуста Олег Решетников. Планируется, что помимо ротации в самом политсовете на конференции будет принято решение об обновлении президиума этого органа.

Экс-спикеры ЗСО Владимир Мякуш и Александр Лазарев тепло поприветствовали друг друга
Экс-спикеры ЗСО Владимир Мякуш и Александр Лазарев тепло поприветствовали друг друга
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На конференции челябинского реготделения партии «Единая Россия» 12 ноября тайным голосованием обновлен состав политсовета реготделения, из его состава выведены бывшие мэры. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Из состава регионального политсовета выведены экс-депутат ЗСО Константин Захаров, работающий сейчас замглавы правительства Запорожской области и вставший там на партийный учет. Также из состава политсовета выведены экс-мэры Миасса и Коркино Егор Ковальчук и Наталья Лощинина, экс-мэр Озерска Евгений Щербаков, а также бывший директор ПО „Маяк“ Михаил Похлебаев», — сообщает корреспондент агентства. Вместо них включены в состав политсовета майор спецназа в отставке Артем Барбашин, а также ветераны СВО Евгений Ботов и Сергей Бормотов. Также в состав включены мэры Озерска и Трехгорного Сергей Гергенрейдер и Данила Громенко, мэр Копейска Светлана Логанова и исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин, а также глава Агаповского района Артем Яхимович и мэр Златоуста Олег Решетников. Планируется, что помимо ротации в самом политсовете на конференции будет принято решение об обновлении президиума этого органа.
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