В правительстве Курганской области назначен новый заместитель губернатора. Им стал Станислав Носков. До этого он был работал в должности временно исполняющего обязанности заместителя губернатора, а кем был до этого — читайте в новом материале URA.RU.
Личная информация и образование
Станислав Носков родился 30 сентября 1973 года в Уфе, Башкирская АССР. В 1994 году Носков окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище.
Военная служба
Станислав Носков начал свою военную службу в армии с июля 1994 года, проходя ее в воинской части 69771 в Екатеринбурге. С августа 1994 года по июнь 1995 года он участвовал в миротворческих операциях, находясь в составе ограниченного контингента Миротворческих сил в зоне Грузино-Абхазского конфликта. С сентября 1999 года по март 2000 года Носков принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
Карьера в МЧС
Носков начал свою карьеру в МЧС России с августа 2002 года, когда он служил в воинской части 33474 на должности командира отряда, обеспечивающего деятельность спасателей. С октября 2005 года он продолжил свою работу в Главном управлении МЧС России по Курганской области, занимая различные должности, включая начальника отдела организации культуры жизнедеятельности населения и начальника отдела оперативного планирования.
В июне 2008 года Носков был переведен на должность заместителя начальника управления гражданской защиты. С апреля 2010 года по июнь 2014 года он занимал позицию первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Курганской области. В июне 2020 года Носков был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, а затем стал его директором. Его работа в МЧС и последующие назначения подчеркивают его значительный опыт и профессиональные достижения в области гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями.
Последние назначения
Новый заместитель главы региона Носков в последние годы занимал несколько ключевых должностей в Курганской области. С августа 2021 года он работал директором департамента гражданской защиты. В ноябре 2022 года Носков был назначен исполняющим обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора. С марта 2023 года он стал помощником губернатора, занимая должность начальника управления специальных программ.
В мае 2023 года Носков был назначен заместителем губернатора Курганской области, где его обязанности включали вопросы безопасности и поддержку специальной военной операции (СВО). В этой роли он отвечал за координацию работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также взаимодействие с профильными федеральными ведомствами по вопросам общественной безопасности и правопорядка.
Награды
Станислав Носков награжден несколькими наградами за свою службу. Они подчеркивают его значительный вклад в службу и профессиональную деятельность в области гражданской защиты и безопасности. К числу его наград относятся:
- Орден Мужества (2000 г.);
- Медали «За воинскую доблесть» II степени (2000 г.);
- Медали «За укрепление боевого содружества» (2001 г.);
- Медали «За отличие в военной службе» I, II и III степени (2001 г., 2006 г., 2011 г.);
- Медаль МЧС России «За усердие» (2012 г.).
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