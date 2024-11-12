Жительница ХМАО подожгла сарай соседки после ссоры

В Октябрьском районе ХМАО женщина решила спалить сарай соседки после ссоры с ней. Она облила деревянную постройку бензином и подожгла его зажигалкой, сообщила окружная полиция в telegram-канале.
«В середине октября текущего года в полицию обратилась местная жительница с заявлением о факте попытки поджога принадлежащего ей деревянного строения. Полицейские установили 43-летнюю подозреваемую — соседку заявительницы, которая после ссоры взяла емкость с бензином, облила сарай с дровами и подожгла его при помощи зажигалки», — указано в публикации полиции ХМАО.
Местные жители вовремя заметили пламя и позвали хозяйку, после чего пожарные оперативно потушили огонь. Подозреваемая признала свою вину. Полиция завершила расследование дела и передала материалы в суд.
Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе произошел пожар в двухэтажном доме. Возгорание случилось в поселке Приобье.
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