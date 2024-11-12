Жительница ХМАО подожгла сарай соседки после ссоры

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Жительницу ХМАО будут судить за поджог сарая соседки
Жительницу ХМАО будут судить за поджог сарая соседки Фото:

В Октябрьском районе ХМАО женщина решила спалить сарай соседки после ссоры с ней. Она облила деревянную постройку бензином и подожгла его зажигалкой, сообщила окружная полиция в telegram-канале.

«В середине октября текущего года в полицию обратилась местная жительница с заявлением о факте попытки поджога принадлежащего ей деревянного строения. Полицейские установили 43-летнюю подозреваемую — соседку заявительницы, которая после ссоры взяла емкость с бензином, облила сарай с дровами и подожгла его при помощи зажигалки», — указано в публикации полиции ХМАО.

Местные жители вовремя заметили пламя и позвали хозяйку, после чего пожарные оперативно потушили огонь. Подозреваемая признала свою вину. Полиция завершила расследование дела и передала материалы в суд.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе произошел пожар в двухэтажном доме. Возгорание случилось в поселке Приобье.

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В Октябрьском районе ХМАО женщина решила спалить сарай соседки после ссоры с ней. Она облила деревянную постройку бензином и подожгла его зажигалкой, сообщила окружная полиция в telegram-канале. «В середине октября текущего года в полицию обратилась местная жительница с заявлением о факте попытки поджога принадлежащего ей деревянного строения. Полицейские установили 43-летнюю подозреваемую — соседку заявительницы, которая после ссоры взяла емкость с бензином, облила сарай с дровами и подожгла его при помощи зажигалки», — указано в публикации полиции ХМАО. Местные жители вовремя заметили пламя и позвали хозяйку, после чего пожарные оперативно потушили огонь. Подозреваемая признала свою вину. Полиция завершила расследование дела и передала материалы в суд. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе произошел пожар в двухэтажном доме. Возгорание случилось в поселке Приобье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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