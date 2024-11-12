Власти приступили к демонтажу гаражей в Перми

В Орджоникидзевском районе Перми 11 ноября начаты работы по принудительному демонтажу десяти гаражей. Информация размещена на сайте городской администрации. Власти уточняют, что все объекты установлены самовольно и поэтому будут демонтированы.
«Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению. Отделу благоустройства администрации Орджоникидзевского района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению объектов с 11 ноября с 09:00 часов», — информируют чиновники.
Так, в перечне значатся объекты, размещенные по адресам Янаульская, 42; Прохладная, 82; Менжинского, 39; Волокаламская, 25; Читалина, 10; Осиновая, 41. Демонтированные гаражи будут временно храниться на Соликамской, 91. Ранее гаражи были принудительно демонтированы в Дзержинском районе краевой столицы.
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