Депутаты Салехарда в следующем году соберутся в день всех влюбленных

Депутаты гордумы Салехарда проведут первое заседание в 2025 году 14 февраля. График утвержден председателем гордумы Вадимом Кугаевским.
«Утвердить прилагаемый график проведения очередных заседаний думы города Салехарда на 2025 год», — сказано на в документе на сайте администрации Салехарда. Также намечены заседания на следующие даты: 21 марта, 18 апреля, 23 мая, 27 июня, 29 августа, 26 сентября, 24 октября, 21 ноября и 19 декабря.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу мэрии за комментарием. Представители администрации сообщили, что план работы на 2025 год формируется, дума будет утверждать его на последнем заседании этого года — на декабрьской сессии. В этом году дума Салехарда соберется еще, как минимум, два раза. Новому составу депутатов предстоит впервые рассматривать бюджет и программу социально-экономического развития города на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. На 15 ноября дума назначила публичные слушания по проекту главного финансового документа города.
Ранее URA.RU сообщало, что в гордумах Салехарда и Ноябрьска выбрали новых председателей. В столице Ямала председателем думы назначен Вадим Кугаевский, в Ноябрьске — Алла Умецкая.
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