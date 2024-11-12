Губернатор ХМАО возродит традицию проведения «прямых линий». Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен возродить традицию онлайн-встреч с жителями
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен возродить традицию онлайн-встреч с жителями Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен возродить традицию проведения онлайн-трансляций, от которых в последние годы отказалась его предшественница Наталья Комарова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Кухарук подумывает о возрождении такого вида общения с жителями, как прямая линия с губернатором. В последние годы правления Комаровой от них практически отказались, а раньше она довольно активно использовала свои соцсети для онлайн-трансляций. Уже назначена предварительная дата. Ориентировочно, это будет в конце ноября — начале декабря», — отмечает инсайдер.

Возобновление прямых линий с главой региона позволит Кухаруку усилить контроль над округом, а его подчиненным — оперативно реагировать на проблемы. Кроме того, глава региона сохраняет для югорчан возможность написать ему комментарии в соцсетях.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен возродить традицию проведения онлайн-трансляций, от которых в последние годы отказалась его предшественница Наталья Комарова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Кухарук подумывает о возрождении такого вида общения с жителями, как прямая линия с губернатором. В последние годы правления Комаровой от них практически отказались, а раньше она довольно активно использовала свои соцсети для онлайн-трансляций. Уже назначена предварительная дата. Ориентировочно, это будет в конце ноября — начале декабря», — отмечает инсайдер. Возобновление прямых линий с главой региона позволит Кухаруку усилить контроль над округом, а его подчиненным — оперативно реагировать на проблемы. Кроме того, глава региона сохраняет для югорчан возможность написать ему комментарии в соцсетях. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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