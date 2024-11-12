Губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен возродить традицию проведения онлайн-трансляций, от которых в последние годы отказалась его предшественница Наталья Комарова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«Кухарук подумывает о возрождении такого вида общения с жителями, как прямая линия с губернатором. В последние годы правления Комаровой от них практически отказались, а раньше она довольно активно использовала свои соцсети для онлайн-трансляций. Уже назначена предварительная дата. Ориентировочно, это будет в конце ноября — начале декабря», — отмечает инсайдер.
Возобновление прямых линий с главой региона позволит Кухаруку усилить контроль над округом, а его подчиненным — оперативно реагировать на проблемы. Кроме того, глава региона сохраняет для югорчан возможность написать ему комментарии в соцсетях.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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