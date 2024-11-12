В ХМАО перекроют железнодорожный переезд на региональной трассе

Переезд на дороге из Сургута в Нижневартовск закроют из-за ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Сургут-Нижневартовск перекроют железнодорожный переезд
На трассе Сургут-Нижневартовск перекроют железнодорожный переезд Фото:

На автодороге Сургут — Нижневартовск в ХМАО временно закроют железнодорожный переезд для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает мэрия Мегиона на официальном сайте.

«На железнодорожном переезде 873 км (переезд у поселка Высокий), пересекающим автомобильную дорогу Сургут-Нижневартовск, 20 ноября с 20:00 до 22:00 часов и с 00:30 до 02:30 часов будет перекрыто движение. На объекте будут производиться работы по замене переездного настила», — уточнило городское управление капитального строительства и ЖКХ.

В указанные промежутки времени движение транспорта будет полностью перекрыто. Водителей просят планировать поездки с учетом ограничений и выбирать альтернативные маршруты.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) перекрывали движение транспорта на железнодорожных переездах. Власти города сообщили, что ограничение связано с ремонтом дороги.

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На автодороге Сургут — Нижневартовск в ХМАО временно закроют железнодорожный переезд для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает мэрия Мегиона на официальном сайте. «На железнодорожном переезде 873 км (переезд у поселка Высокий), пересекающим автомобильную дорогу Сургут-Нижневартовск, 20 ноября с 20:00 до 22:00 часов и с 00:30 до 02:30 часов будет перекрыто движение. На объекте будут производиться работы по замене переездного настила», — уточнило городское управление капитального строительства и ЖКХ. В указанные промежутки времени движение транспорта будет полностью перекрыто. Водителей просят планировать поездки с учетом ограничений и выбирать альтернативные маршруты. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) перекрывали движение транспорта на железнодорожных переездах. Власти города сообщили, что ограничение связано с ремонтом дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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