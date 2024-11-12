В ХМАО перекроют железнодорожный переезд на региональной трассе

На автодороге Сургут — Нижневартовск в ХМАО временно закроют железнодорожный переезд для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает мэрия Мегиона на официальном сайте.
«На железнодорожном переезде 873 км (переезд у поселка Высокий), пересекающим автомобильную дорогу Сургут-Нижневартовск, 20 ноября с 20:00 до 22:00 часов и с 00:30 до 02:30 часов будет перекрыто движение. На объекте будут производиться работы по замене переездного настила», — уточнило городское управление капитального строительства и ЖКХ.
В указанные промежутки времени движение транспорта будет полностью перекрыто. Водителей просят планировать поездки с учетом ограничений и выбирать альтернативные маршруты.
Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) перекрывали движение транспорта на железнодорожных переездах. Власти города сообщили, что ограничение связано с ремонтом дороги.
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