В Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир

В Екатеринбурге аренда трехкомнатных квартир подорожала на 11,7% за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, ипотека, новостройки, дом, здание, квартиры
Аренда однокомнатных квартир за год подорожала на 37,3% Фото:

В Екатеринбурге выросли цены на аренду, в октябре особенно сильно подорожали трехкомнатные квартиры. Аналитику опубликовал портал «Мир Квартир».

«Аренда трехкомнатной квартиры в месяц стоит 50,1 тысяч рублей. В октябре цена выросла на 11,7%. За год аренда этих квартир подорожала на 27,1%», — говорится в исследовании. Двухкомнатные квартиры подорожали на 1,4% за месяц, а за год — на 30,5%. Стоимость аренды в месяц составила 39,8 тысяч рублей.

Однокомнатные квартиры в среднем можно снять за 34 тысячи рублей в месяц. Для них рост цен в октябре произошел на 2,6%, а за год — на 37,3%.

«Рост арендных ставок продолжается, в декабре, вероятно, положительная динамика сохранится в большинстве городов. Этому способствует недоступность ипотеки. Льготная ипотека помогала решить жилищный вопрос, а теперь ее нет, и это толкает людей в сектор аренды, что разгоняет спрос, цены», — прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко.

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В Екатеринбурге выросли цены на аренду, в октябре особенно сильно подорожали трехкомнатные квартиры. Аналитику опубликовал портал «Мир Квартир». «Аренда трехкомнатной квартиры в месяц стоит 50,1 тысяч рублей. В октябре цена выросла на 11,7%. За год аренда этих квартир подорожала на 27,1%», — говорится в исследовании. Двухкомнатные квартиры подорожали на 1,4% за месяц, а за год — на 30,5%. Стоимость аренды в месяц составила 39,8 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры в среднем можно снять за 34 тысячи рублей в месяц. Для них рост цен в октябре произошел на 2,6%, а за год — на 37,3%. «Рост арендных ставок продолжается, в декабре, вероятно, положительная динамика сохранится в большинстве городов. Этому способствует недоступность ипотеки. Льготная ипотека помогала решить жилищный вопрос, а теперь ее нет, и это толкает людей в сектор аренды, что разгоняет спрос, цены», — прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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