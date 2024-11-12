В Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир

В Екатеринбурге аренда трехкомнатных квартир подорожала на 11,7% за месяц

12 ноября 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Аренда однокомнатных квартир за год подорожала на 37,3% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге выросли цены на аренду, в октябре особенно сильно подорожали трехкомнатные квартиры. Аналитику опубликовал портал «Мир Квартир». «Аренда трехкомнатной квартиры в месяц стоит 50,1 тысяч рублей. В октябре цена выросла на 11,7%. За год аренда этих квартир подорожала на 27,1%», — говорится в исследовании. Двухкомнатные квартиры подорожали на 1,4% за месяц, а за год — на 30,5%. Стоимость аренды в месяц составила 39,8 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры в среднем можно снять за 34 тысячи рублей в месяц. Для них рост цен в октябре произошел на 2,6%, а за год — на 37,3%. «Рост арендных ставок продолжается, в декабре, вероятно, положительная динамика сохранится в большинстве городов. Этому способствует недоступность ипотеки. Льготная ипотека помогала решить жилищный вопрос, а теперь ее нет, и это толкает людей в сектор аренды, что разгоняет спрос, цены», — прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выросли цены на аренду, в октябре особенно сильно подорожали трехкомнатные квартиры. Аналитику опубликовал портал «Мир Квартир». «Аренда трехкомнатной квартиры в месяц стоит 50,1 тысяч рублей. В октябре цена выросла на 11,7%. За год аренда этих квартир подорожала на 27,1%», — говорится в исследовании. Двухкомнатные квартиры подорожали на 1,4% за месяц, а за год — на 30,5%. Стоимость аренды в месяц составила 39,8 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры в среднем можно снять за 34 тысячи рублей в месяц. Для них рост цен в октябре произошел на 2,6%, а за год — на 37,3%. «Рост арендных ставок продолжается, в декабре, вероятно, положительная динамика сохранится в большинстве городов. Этому способствует недоступность ипотеки. Льготная ипотека помогала решить жилищный вопрос, а теперь ее нет, и это толкает людей в сектор аренды, что разгоняет спрос, цены», — прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко.