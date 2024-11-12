В Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир

В Екатеринбурге выросли цены на аренду, в октябре особенно сильно подорожали трехкомнатные квартиры. Аналитику опубликовал портал «Мир Квартир».
«Аренда трехкомнатной квартиры в месяц стоит 50,1 тысяч рублей. В октябре цена выросла на 11,7%. За год аренда этих квартир подорожала на 27,1%», — говорится в исследовании. Двухкомнатные квартиры подорожали на 1,4% за месяц, а за год — на 30,5%. Стоимость аренды в месяц составила 39,8 тысяч рублей.
Однокомнатные квартиры в среднем можно снять за 34 тысячи рублей в месяц. Для них рост цен в октябре произошел на 2,6%, а за год — на 37,3%.
«Рост арендных ставок продолжается, в декабре, вероятно, положительная динамика сохранится в большинстве городов. Этому способствует недоступность ипотеки. Льготная ипотека помогала решить жилищный вопрос, а теперь ее нет, и это толкает людей в сектор аренды, что разгоняет спрос, цены», — прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко.
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