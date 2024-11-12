Челябинский суд дал военврачу Мицукову повод прекратить его банкротство

Челябинский областной суд дал повод военврачу Александру Мицукову прекратить запущенный процесс банкротства. Как URA.RU рассказал адвокат Александр Щербинин, долг, ставший поводом поставить под сомнение состоятельность бизнесмена, признали общим обязательством бывших супругов.
«В ходе рассмотрения дела в суде удалось доказать, что полученные от „Курорта Увильды“ денежные средства Александр Федорович использовал на строительство охотхозяйства „Картабыз“ и улучшение его инфраструктуры. С учетом того, что построенные объекты были включены в раздел имущества супругов, суд принял логичное решение произвести и раздел долга, признав его совместным долгом супругов», — сообщил URA.RU Щербинин.
Поводом для запуска процесса банкротства стала задолженность в размере 38,137 млн рублей. Процедуру арбитраж запустил в ноябре. Щербинин уточнил URA.RU, что задолженность долгое время не уплачивалась из-за споров относительного того, кто должен быть плательщиком.
«Первоначально спор был между моим подзащитным и курортом. Юристы санатория задавались вопросом о том, куда потрачены деньги, пока МЦМиР „Курорт Увильды“ управлял Мицуков. Теперь ясно: они были израсходованы на общее семейное имущество с Ингой Майер», — заметил URA.RU адвокат.
При этом Майер продолжает контролировать курорт, требующий возврата средств. Мицуков потерял контроль над санаторием в результате бизнес-конфликта с бывшей супругой. Выяснилось, что по смонтированному в 2014 году документу владение в компании-операторе курорта «Южуралпродукт» перешло в полном объеме к Майер. Началась серия судебных процессов, связанных с правами на курорт и разделом совместного имущества. За это время Мицуков успел принять участие в ходе СВО.
До Майер дозвониться не удалось. На смс бизнесвумен также не ответила.
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