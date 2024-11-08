Челябинский суд начал банкротить участника СВО Мицукова

Арбитражный суд Челябинской области запустил процедуру банкротства военврача Александра Мицукова, воевавшего на полях СВО. Как заявили в пресс-службе суда, иск МЦМиР «Курорт Увильды» признали обоснованным.
«По результатам судебного заседания заявление кредитора признано обоснованным. В отношении гражданина Мицукова Александра Федоровича введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан — реструктуризация долгов гражданина сроком до 15 марта 2025 года», — сообщили в пресс-службе суда.
Требование кредитора, «Курорта Увильды», в размере 38,137 млн рублей основной задолженности, 4,217 млн рублей суммы индексации, 259,86 тысячи рублей возмещения судебных расходов и 6,47 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов. При этом требование в части процентов за пользование чужими денежными средствами учли отдельно. Обязательства подлежат удовлетворению после погашения основной суммы долга и процентов по нему. Финансовым управляющим назначен Сергей Иванов.
Иск был подан в июле. Мицуков тогда заявил URA.RU, что долг был создан искусственно. В период с 2017 по 2019 годы руководитель в должности директора санатория принимал решения о расходах на ремонты корпусов, командировки и других. Затем экс-супруга Инга и сын Александр Майеры добились в арбитраже признания трат в качестве личных расходов. Комментариев URA.RU бывшая жена не дает.
В гражданском суде Мицуков доказал право на 70-процентную долю в курортном бизнесе. Однако арбитраж приостановил вступление военврача в свои права.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!