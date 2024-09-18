Челябинский военврач пожаловался главе СКР Бастрыкину на судей

19 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Александр Мицуков продолжает верить в справедливость, которую ему помогут восстановить компетентные органы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военврач Александр Мицуков в Челябинске пожаловался главе СКР Александру Бастрыкину на судей арбитражного суда региона. Как 18 сентября стало известно URA.RU, также обращения направлены еще в пять инстанций. «На протяжении четырех лет судебные дела, рассматриваемые в Арбитражном суде Челябинской области, по восстановлению моих прав в отношении моей собственности, фактически предрешены в пользу Инги Майер несмотря на имеющуюся доказательственную составляющую с моей стороны. Прошу организовать проведение проверки незаконных действий сотрудников (судей) арбитражного суда региона при рассмотрении споров в отношении актива — курорта „Увильды“», — написал Мицуков в обращении к Бастрыкину, которое имеется в распоряжении URA.RU. В своих письмах Мицуков разобрал действия судей в рамках споров вокруг санатория. В 2014 году предприниматель по смонтированному, как установили четыре экспертизы, документу лишился собственности. Его доля размером в 70% в материнской компании «Южуралпродукт», контролирующей курорт, перешла к супруге. В 2020 году стороны начали бракоразводный процесс, в результате которого история выплыла наружу. Бывшая супруга стала полной собственницей предприятия. Затем в дочерней фирме, до того на 100% принадлежавшей «Южуралпродукту», компании «Курорт Увильды», состав владельцев изменился. Фирма на 51% стала принадлежать общему сыну экс-супругов Александру, который поддерживает мать. Военврач привел несколько примеров работы суда. «Судья Анастасия Архипова самостоятельно, не обладая специальными познаниями, установила, что заявление о выходе Александра Мицукова было (оригинал никто и никогда не видел) и было действительным. Признала, что [копия] документа утеряна, хотя ИФНС утверждает, что документ, по которому проводилась регистрация есть, он в следствии», — сообщил Мицуков. В ходе следствия в рамках уголовного дела выяснилось, что нотариус присвоил заявлению номер записи, под которым в журнале значится заверение паспорта третьего лица. Данный факт остался без внимания суда. В то же время в сентябре суд распорядился аннулировать восстановленную регистрацию 70-процентной доли Мицукова. И это несмотря на противоположное решение Центрального районного суда Челябинска. «Во всех заявлениях в инстанции есть одна фраза: Инга Майер и ее представители ведут себя нагло. Прямо утверждают, что вопрос с лишением меня моей собственности в арбитражных судах ими давно решен», — прокомментировал URA.RU Мицуков. Обращения, кроме Бастрыкина, ушли в канцелярии уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, советы судей России и области, квалификационную коллегию судей региона, следственное управление СКР по области. Реакция заявителем ожидается. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в суд и к Майер. К моменту публикации запросы стались без ответа. Информация будет размещена по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военврач Александр Мицуков в Челябинске пожаловался главе СКР Александру Бастрыкину на судей арбитражного суда региона. Как 18 сентября стало известно URA.RU, также обращения направлены еще в пять инстанций. «На протяжении четырех лет судебные дела, рассматриваемые в Арбитражном суде Челябинской области, по восстановлению моих прав в отношении моей собственности, фактически предрешены в пользу Инги Майер несмотря на имеющуюся доказательственную составляющую с моей стороны. Прошу организовать проведение проверки незаконных действий сотрудников (судей) арбитражного суда региона при рассмотрении споров в отношении актива — курорта „Увильды“», — написал Мицуков в обращении к Бастрыкину, которое имеется в распоряжении URA.RU. В своих письмах Мицуков разобрал действия судей в рамках споров вокруг санатория. В 2014 году предприниматель по смонтированному, как установили четыре экспертизы, документу лишился собственности. Его доля размером в 70% в материнской компании «Южуралпродукт», контролирующей курорт, перешла к супруге. В 2020 году стороны начали бракоразводный процесс, в результате которого история выплыла наружу. Бывшая супруга стала полной собственницей предприятия. Затем в дочерней фирме, до того на 100% принадлежавшей «Южуралпродукту», компании «Курорт Увильды», состав владельцев изменился. Фирма на 51% стала принадлежать общему сыну экс-супругов Александру, который поддерживает мать. Военврач привел несколько примеров работы суда. «Судья Анастасия Архипова самостоятельно, не обладая специальными познаниями, установила, что заявление о выходе Александра Мицукова было (оригинал никто и никогда не видел) и было действительным. Признала, что [копия] документа утеряна, хотя ИФНС утверждает, что документ, по которому проводилась регистрация есть, он в следствии», — сообщил Мицуков. В ходе следствия в рамках уголовного дела выяснилось, что нотариус присвоил заявлению номер записи, под которым в журнале значится заверение паспорта третьего лица. Данный факт остался без внимания суда. В то же время в сентябре суд распорядился аннулировать восстановленную регистрацию 70-процентной доли Мицукова. И это несмотря на противоположное решение Центрального районного суда Челябинска. «Во всех заявлениях в инстанции есть одна фраза: Инга Майер и ее представители ведут себя нагло. Прямо утверждают, что вопрос с лишением меня моей собственности в арбитражных судах ими давно решен», — прокомментировал URA.RU Мицуков. Обращения, кроме Бастрыкина, ушли в канцелярии уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, советы судей России и области, квалификационную коллегию судей региона, следственное управление СКР по области. Реакция заявителем ожидается. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в суд и к Майер. К моменту публикации запросы стались без ответа. Информация будет размещена по мере поступления.