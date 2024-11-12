Флористы в ХМАО пожаловались на мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники присылают флористам «липовые» чеки
Мошенники присылают флористам «липовые» чеки Фото:

Флористы из Ханты-Мансийска пожаловались на мошенников, которые уже на протяжении недели пытаются украсть деньги. Об этом они рассказали в соцсетях на правах анонимности.

«Это еще один тип смешных мошенников, которые уже второй раз за неделю пытаются нас обмануть и скидывают ненастоящие чеки. Будьте аккуратны и не ведитесь на эти уловки!», — пишет одна из сотрудниц цветочного магазина в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Мошенники работают по такой схеме: пишут от имени покупателя и заказывают букет, а далее отправляют «липовый» чек. Через пол часа пишут о том, что заказ неожиданно нужно отменить и просят вернуть деньги, скидывая при этом реквизиты своей карты.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре журналисту URA.RU ответили, что такой вид мошенничества зафиксирован и заявления по данным фактам поступали. «Тщательно проверяйте поступающую информацию, чтобы не попасться на уловки мошенников», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что мошенники нашли новый способ обмана жителей ХМАО в Telegram. Югорчанке взломали аккаунт и от ее лица устроили голосование, из-за которого пострадало более десятка людей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Флористы из Ханты-Мансийска пожаловались на мошенников, которые уже на протяжении недели пытаются украсть деньги. Об этом они рассказали в соцсетях на правах анонимности. «Это еще один тип смешных мошенников, которые уже второй раз за неделю пытаются нас обмануть и скидывают ненастоящие чеки. Будьте аккуратны и не ведитесь на эти уловки!», — пишет одна из сотрудниц цветочного магазина в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». Мошенники работают по такой схеме: пишут от имени покупателя и заказывают букет, а далее отправляют «липовый» чек. Через пол часа пишут о том, что заказ неожиданно нужно отменить и просят вернуть деньги, скидывая при этом реквизиты своей карты. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре журналисту URA.RU ответили, что такой вид мошенничества зафиксирован и заявления по данным фактам поступали. «Тщательно проверяйте поступающую информацию, чтобы не попасться на уловки мошенников», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что мошенники нашли новый способ обмана жителей ХМАО в Telegram. Югорчанке взломали аккаунт и от ее лица устроили голосование, из-за которого пострадало более десятка людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...