Флористы в ХМАО пожаловались на мошенников

Флористы из Ханты-Мансийска пожаловались на мошенников, которые уже на протяжении недели пытаются украсть деньги. Об этом они рассказали в соцсетях на правах анонимности.
«Это еще один тип смешных мошенников, которые уже второй раз за неделю пытаются нас обмануть и скидывают ненастоящие чеки. Будьте аккуратны и не ведитесь на эти уловки!», — пишет одна из сотрудниц цветочного магазина в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
Мошенники работают по такой схеме: пишут от имени покупателя и заказывают букет, а далее отправляют «липовый» чек. Через пол часа пишут о том, что заказ неожиданно нужно отменить и просят вернуть деньги, скидывая при этом реквизиты своей карты.
В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре журналисту URA.RU ответили, что такой вид мошенничества зафиксирован и заявления по данным фактам поступали. «Тщательно проверяйте поступающую информацию, чтобы не попасться на уловки мошенников», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало о том, что мошенники нашли новый способ обмана жителей ХМАО в Telegram. Югорчанке взломали аккаунт и от ее лица устроили голосование, из-за которого пострадало более десятка людей.
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