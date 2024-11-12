12 ноября 2024

Уборка снега поможет курганцам не впасть в депрессию: советы от психотерапевта Климко

Психотерапевт Климко дал курганцам совет по профилактике осенней депрессии
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач порекомендовал курганцам больше гулять в дневное время и вести активный образ жизни
Врач порекомендовал курганцам больше гулять в дневное время и вести активный образ жизни Фото:

Сезонная хандра — это состояние, знакомое многим, в том числе курганцам, особенно в периоды, когда дни становятся короче, а солнечного света становится меньше. Это может вызвать чувство подавленности, усталости и даже депрессию. Однако существуют эффективные способы справиться с этим состоянием. URA.RU узнало у эксперта психотерапевта Ярослава Климко, что поможет курганцам в этой цели.

«Есть такое понятие — крестьянский образ жизни. Мы с ним встречаемся в рекомендациях психиатров девятнадцатого века. Его рекомендуют как средство лечения осенней хандры. Это легкая усталость на свежем воздухе. Раньше был упор не на зарядку, а, например, покос сена, уборку снега и подобное могло быть рекомендовано помещикам», — объяснил эксперт Климко, предоставив историческую справку.

Климко отметил, что данная рекомендация не подразумевает лечения медицинского диагноза депрессия, будь то синдром или невроз. Речь шла именно о хандре. Одним из лучших способов профилактики и борьбы с ней — активность на свежем воздухе. Также врач рекомендовал чаще гулять в дневное время — пока светит солнце. Прогулки на улице, занятия спортом подходят для обозначенной цели, но, пояснил врач, важно не переусердствовать во избежание выработки молочной кислоты в организме, которая вызывает боль в мышцах.

Опрос, прошедший внутри редакции URA.RU, показал, что большинство журналистов рекомендовали бы заниматься спортом для профилактики хандры и депрессивных состояний. Среди других рекомендаций были: заниматься сексом, выпить бокал любимого напитка, найти новое хобби, а также читать книги и смотреть сериалы.

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Сезонная хандра — это состояние, знакомое многим, в том числе курганцам, особенно в периоды, когда дни становятся короче, а солнечного света становится меньше. Это может вызвать чувство подавленности, усталости и даже депрессию. Однако существуют эффективные способы справиться с этим состоянием. URA.RU узнало у эксперта психотерапевта Ярослава Климко, что поможет курганцам в этой цели. «Есть такое понятие — крестьянский образ жизни. Мы с ним встречаемся в рекомендациях психиатров девятнадцатого века. Его рекомендуют как средство лечения осенней хандры. Это легкая усталость на свежем воздухе. Раньше был упор не на зарядку, а, например, покос сена, уборку снега и подобное могло быть рекомендовано помещикам», — объяснил эксперт Климко, предоставив историческую справку. Климко отметил, что данная рекомендация не подразумевает лечения медицинского диагноза депрессия, будь то синдром или невроз. Речь шла именно о хандре. Одним из лучших способов профилактики и борьбы с ней — активность на свежем воздухе. Также врач рекомендовал чаще гулять в дневное время — пока светит солнце. Прогулки на улице, занятия спортом подходят для обозначенной цели, но, пояснил врач, важно не переусердствовать во избежание выработки молочной кислоты в организме, которая вызывает боль в мышцах. Опрос, прошедший внутри редакции URA.RU, показал, что большинство журналистов рекомендовали бы заниматься спортом для профилактики хандры и депрессивных состояний. Среди других рекомендаций были: заниматься сексом, выпить бокал любимого напитка, найти новое хобби, а также читать книги и смотреть сериалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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