Челябинцы открыли сезон «твердой воды»: где искать щуку и окуня. Фото, карта

В Челябинской области открыли сезон зимней рыбалки

13 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Рыбаки начали зимний сезон не смотря на предостережения спасателей Фото: Алексей Андронов © URA.RU На озерах Челябинской области не смотря на тонкий лед начался сезон зимней рыбалки. Как URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС), на 9 ноября в регионе произошло три несчастных случая, однако опытные рыбаки продолжают сообщать об улове на «твердой воде». На какие озера с начала холодов отправились челябинцы — в обзоре URA.RU. «8 ноября на озере Светленькое обнаружено тело мужчины 1948 года рождения, 9 ноября на озере Червяное провалились три рыбака, один из них погиб. Неизвестна судьба рыбака, ушедшего к озеру Большой Боляш, 6 ноября. Напоминаем об опасности и рекомендуем воздержаться от рыбалки до установления льда толщиной не менее семи сантиметров», — сообщили URA.RU в ППС. В поисках щуки Опытные рыбаки открыли сезон уловом щук. На реке Веселка у Златоуста, согласно отчету в telegram-канале «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий комитет», много поклевок. Однако экземпляры пока мелкие. Щуку размером побольше удачно ловят на озере Чебаркуль. Многие советуют заходить на водоем со стороны соседнего села Давлетово (Башкирия). Рыбаки хвастаются уловом щук с озера Чебаркуль фото: telegram-канал «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий комитет» На реке Гумбейка у поселка Остроленский лед установился в районе пяти сантиметров, часть рыбаков уже побывали там в поисках щук. Кроме того, местами там отмечают промоины. На ней же в Агаповском районе рыбалка на хищную рыбу прошла также удачно. Щук ловят и на реке Гумбейка telegram-канал «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий комитет» Зимнюю рыбалку открыли и на реке Урал. Точное место вылова щук и окуня челябинцы не раскрывают, отмечая, что наледь ближе к Магнитогорску установилась в районе 8 — 9 сантиметров. Порыбачить на челябинских озерах Наиболее крепким челябинские рыбаки назвали лед на озере Селезянь в Еткульском районе. Там покров доходит до десяти сантиметров в толщину, поделился Иван Т. в паблике «Рыбалка в Челябинской области, озера». На водоемах Уйско-Чебаркульской деревни в Октябрьском районе сезон «твердой воды» начали с ловли карасей. Рыбаки сообщают и о появлении льда вблизи села Филимоново Чебаркульского района. К 12 ноября сезон зимней рыбалки начался на более чем десяти водоемах Челябинской области сервис «Яндекс Карты» На Южноуральском водохранилище лед еще не установился, в среднем, по наблюдению рыбаков, он достигает пяти сантиметров. В отдельных местах наледь составляет 7 — 8 сантиметров. Там рыбакам удается достать небольших окуней. Многие рыбаки также устремились на озеро Тептярги в Аргаяшском районе. Там толщина льда, по их ощущениям, уплотнилась до 7 — 8 сантиметров. На озере Тептярги ловят не только карасей и окуней, но и щук telegram-канал «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий комитет» Уловом окуней также хвастаются рыбаки из горнозаводской зоны. Там предпочитают бурить лунки на Айском водохранилище, озере Инышко и реке Миасс в Саткинском районе. Им удается поймать и мелких ершей. Привлекает челябинцев и Поликарповский пруд. У берега уже образовалась наледь, как сообщают рыбаки, однако максимальная толщина доходит только до четырех сантиметров. В Верхнеуральском районе предпочитают озера вблизи села Новоахуново. Часть любителей «твердой воды» призывают рыбаков отказаться от отчетов пока лед не станет стабильным. Кто-то и вовсе обращается к неопытным ловцам с просьбой не брать пример с других челябинцев. «Мужики, я понимаю, что вы, как и я суицидники по первому льду, но, прошу забыть про хайп перволедья. Давайте подождем пару недель, пока лед не будет прочным. Ваши отчеты могут воздействовать на неокрепшие умы молодежи. Не дай бог произойдет непоправимое. Еще раз прошу не публиковать отчеты в течение следующих двух недель. Убавьте свою гордыню» — пишет Владимир Ежов в паблике «Рыбалка в Магнитогорске. Клуб „Рыбаки Магнитки“». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На озерах Челябинской области не смотря на тонкий лед начался сезон зимней рыбалки. Как URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС), на 9 ноября в регионе произошло три несчастных случая, однако опытные рыбаки продолжают сообщать об улове на «твердой воде». На какие озера с начала холодов отправились челябинцы — в обзоре URA.RU. «8 ноября на озере Светленькое обнаружено тело мужчины 1948 года рождения, 9 ноября на озере Червяное провалились три рыбака, один из них погиб. Неизвестна судьба рыбака, ушедшего к озеру Большой Боляш, 6 ноября. Напоминаем об опасности и рекомендуем воздержаться от рыбалки до установления льда толщиной не менее семи сантиметров», — сообщили URA.RU в ППС. Опытные рыбаки открыли сезон уловом щук. На реке Веселка у Златоуста, согласно отчету в telegram-канале «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий комитет», много поклевок. Однако экземпляры пока мелкие. Щуку размером побольше удачно ловят на озере Чебаркуль. Многие советуют заходить на водоем со стороны соседнего села Давлетово (Башкирия). На реке Гумбейка у поселка Остроленский лед установился в районе пяти сантиметров, часть рыбаков уже побывали там в поисках щук. Кроме того, местами там отмечают промоины. На ней же в Агаповском районе рыбалка на хищную рыбу прошла также удачно. Зимнюю рыбалку открыли и на реке Урал. Точное место вылова щук и окуня челябинцы не раскрывают, отмечая, что наледь ближе к Магнитогорску установилась в районе 8 — 9 сантиметров. Наиболее крепким челябинские рыбаки назвали лед на озере Селезянь в Еткульском районе. Там покров доходит до десяти сантиметров в толщину, поделился Иван Т. в паблике «Рыбалка в Челябинской области, озера». На водоемах Уйско-Чебаркульской деревни в Октябрьском районе сезон «твердой воды» начали с ловли карасей. Рыбаки сообщают и о появлении льда вблизи села Филимоново Чебаркульского района. На Южноуральском водохранилище лед еще не установился, в среднем, по наблюдению рыбаков, он достигает пяти сантиметров. В отдельных местах наледь составляет 7 — 8 сантиметров. Там рыбакам удается достать небольших окуней. Многие рыбаки также устремились на озеро Тептярги в Аргаяшском районе. Там толщина льда, по их ощущениям, уплотнилась до 7 — 8 сантиметров. Уловом окуней также хвастаются рыбаки из горнозаводской зоны. Там предпочитают бурить лунки на Айском водохранилище, озере Инышко и реке Миасс в Саткинском районе. Им удается поймать и мелких ершей. Привлекает челябинцев и Поликарповский пруд. У берега уже образовалась наледь, как сообщают рыбаки, однако максимальная толщина доходит только до четырех сантиметров. В Верхнеуральском районе предпочитают озера вблизи села Новоахуново. «Мужики, я понимаю, что вы, как и я суицидники по первому льду, но, прошу забыть про хайп перволедья. Давайте подождем пару недель, пока лед не будет прочным. Ваши отчеты могут воздействовать на неокрепшие умы молодежи. Не дай бог произойдет непоправимое. Еще раз прошу не публиковать отчеты в течение следующих двух недель. Убавьте свою гордыню» — пишет Владимир Ежов в паблике «Рыбалка в Магнитогорске. Клуб „Рыбаки Магнитки“».