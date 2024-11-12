У всех цыган Коркино изъяли оружие и вручили повестки в военкомат

12 ноября 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Космачев провел в Коркино открытую встречу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки У всех представителей цыганской диаспоры города Коркино Челябинской области изъяли оружие, совершеннолетним мужчинам вручены повестки в военкомат. Об этом 12 ноября рассказал руководитель областного ГУ МВД России Сергей Космачев на встрече с жителями Коркино. «У всех представителей цыганской диаспоры из Коркино изъято оружие. Сейчас оно в полиции на проверке. Всем совершеннолетним вручены повестки в военкомат», — сообщил Космачев на встрече. Все дома, где проживают цыганские семьи, также проверены. На открытой встрече 12 ноября с жителями Коркино также присутствовали прокурор области Игорь Донгаузер, руководитель регионального СУ СК Алексей Колбасин, замгубернатор Алексей Фартыгин, и. о. главы Коркино Александр Орел. Встреча прошла по поручению заместителя генерального прокурора Сергея Зайцева. В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами были несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемого, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в цыганский поселок. Цыгане, бежавшие после погромов из города Коркино, пытались спрятаться в Нижегородской области. Но в итоге были вынуждены ее покинуть, сообщили нижегородские СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У всех представителей цыганской диаспоры города Коркино Челябинской области изъяли оружие, совершеннолетним мужчинам вручены повестки в военкомат. Об этом 12 ноября рассказал руководитель областного ГУ МВД России Сергей Космачев на встрече с жителями Коркино. «У всех представителей цыганской диаспоры из Коркино изъято оружие. Сейчас оно в полиции на проверке. Всем совершеннолетним вручены повестки в военкомат», — сообщил Космачев на встрече. Все дома, где проживают цыганские семьи, также проверены. На открытой встрече 12 ноября с жителями Коркино также присутствовали прокурор области Игорь Донгаузер, руководитель регионального СУ СК Алексей Колбасин, замгубернатор Алексей Фартыгин, и. о. главы Коркино Александр Орел. Встреча прошла по поручению заместителя генерального прокурора Сергея Зайцева. В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами были несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемого, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в цыганский поселок. Цыгане, бежавшие после погромов из города Коркино, пытались спрятаться в Нижегородской области. Но в итоге были вынуждены ее покинуть, сообщили нижегородские СМИ.