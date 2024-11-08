После погромов в Коркино цыгане пытались убежать в другой региона Фото: Анна Журавлева © URA.RU

новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Цыгане, бежавшие после погромов из города Коркино в Челябинской области, пытались спрятаться в Нижегородской области, но в итоге были вынуждены ее покинуть. Об этом сообщают нижегородские СМИ.

«Цыгане, сбежавшие из Челябинской области, попытались поселиться в Нижегородской. Огромная семья, более чем из 30 человек, заселилась в сдаваемый в наем коттедж в Кстовском районе. Но буквально на следующий день местные жители, обеспокоенные десятками цыган на машинах с челябинскими номерами, сообщили об этом в полицию», — рассказали в программе «Кстати…», которая выходит на телеканале «Живем в Нижнем».

На момент проверки дома в нем находились 36 человек, в том числе 15 несовершеннолетних, рассказала старший референт отдела информации и общественных связей (ОИОС) ГУ МВД России по Нижегородской области Елизавета Белашова. «Были выявлены граждане, принадлежавшие к цыганской этнической группе, временно проживающие в жилом доме. Установлено, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, зарегистрированными в иных регионах», — сообщила она.

По словам соседей, которые и вызвали полицию, номера у приехавших машин были челябинские. «Мы слышали, что там произошло с женщиной-таксисткой в Коркино. И когда увидели три „Газели“ цыган с номерами „74“, мы поняли, что это не случайно. Стало тревожно», — рассказали соседи.

«Если бы туда просто заехала семья, пусть цыгане, пусть десять человек — это одно дело. Но их было 30 человек! Один из соседей заходил в дом и сказал, что там ужасно пахло, как на помойке», — добавил другой.

Со слов хозяина дома Александра Шувалова, он сдавал жилье шести мужчинам и одной женщине. Документы у жильцов проверил, все было в порядке. «Мне вечером звонит участковый и просит подъехать к дому, я смотрю, а их там уже 34 человека», — добавил Шувалов.

В полиции сообщили, что все цыгане, бежавшие из Челябинской области, в итоге были вынуждены покинуть и Нижегородскую. Куда они бежали — не известно. Также в отношении семьи, снявшей коттедж, было составлено три протокола по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию), так как дети не посещают школу. Установлен факт нарушения правил хранения зарегистрированного пневматического оружия.

В ночь на 24 октября в городе Коркино произошло ужасное убийство местной таксистки. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемого, но горожане к вечеру пришли мстить в цыганский поселок.

В Челябинской области продолжаются рейды по местам проживания цыган. Сотрудники региональной Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ГУ МВД России по Челябинской области провели спецоперацию в Троицке, сообщили 8 ноября в пресс-службе ведомства.