В Екатеринбурге целый район остался без света

В Екатеринбурге вечером 12 ноября жители Старой Сортировки остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Внезапно пропало электричество в квартире на Сортировке. Света больше 40 минут. Ждем сотрудников аварийных служб», — сказал собеседник. Всего в зону нарушений попали жители улиц Билимбаевская, Расточная и Ангарская. Энергетики.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Россети Урал». Там подтвердили информацию о двух технологических нарушениях: одно в сети потребителя и одно на кабельной линии электропередачи 6 кВ «Россети Урал»-»Екатеринбург». «Аварийно-восстановительные бригады электросетевой компании уже на месте и осуществляют ликвидацию нарушения», — пояснили в компании. Электроснабжение восстанавливают по резервным схемам.
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