В Екатеринбурге целый район остался без света

В Екатеринбурге жители Старой Сортировки остались без света
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Энергетики работают над восстановлением электричества
Энергетики работают над восстановлением электричества Фото:

В Екатеринбурге вечером 12 ноября жители Старой Сортировки остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Внезапно пропало электричество в квартире на Сортировке. Света больше 40 минут. Ждем сотрудников аварийных служб», — сказал собеседник. Всего в зону нарушений попали жители улиц Билимбаевская, Расточная и Ангарская. Энергетики.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Россети Урал». Там подтвердили информацию о двух технологических нарушениях: одно в сети потребителя и одно на кабельной линии электропередачи 6 кВ «Россети Урал»-»Екатеринбург». «Аварийно-восстановительные бригады электросетевой компании уже на месте и осуществляют ликвидацию нарушения», — пояснили в компании. Электроснабжение восстанавливают по резервным схемам.

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В Екатеринбурге вечером 12 ноября жители Старой Сортировки остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Внезапно пропало электричество в квартире на Сортировке. Света больше 40 минут. Ждем сотрудников аварийных служб», — сказал собеседник. Всего в зону нарушений попали жители улиц Билимбаевская, Расточная и Ангарская. Энергетики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Россети Урал». Там подтвердили информацию о двух технологических нарушениях: одно в сети потребителя и одно на кабельной линии электропередачи 6 кВ «Россети Урал»-»Екатеринбург». «Аварийно-восстановительные бригады электросетевой компании уже на месте и осуществляют ликвидацию нарушения», — пояснили в компании. Электроснабжение восстанавливают по резервным схемам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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