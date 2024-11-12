В Челябинске на северо-западе построят высотный ЖК. Фото

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Новый ЖК на северо-западе возведут к четвертому кварталу 2025 года
Новый ЖК на северо-западе возведут к четвертому кварталу 2025 года Фото:

В Челябинске на северо-западе к четвертому кварталу 2025 года возведут высотный жилой комплекс. Общая жилплощадь 18-этажного жилого дома составит почти девять тысяч квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

«Новый жилой комплекс на Краснопольском проспекте планируется ввести в эксплуатацию к четвертому кварталу 2025 года. Общая жилая площадь 18-этажной высотки составит 8 тысяч 818 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В многоквартирном доме будут квартиры разной площади. Предполагаются как студии площадью 24 квадратных метра, так и трехкомнатное жилье площадью 100 квадратов. В доме на два подъезда будет два пассажирских лифта и два грузовых. На придомовой территории сделают 42 места для парковки, вне придомовой территории возведут паркинг. Кроме того, будет благоустроена придомовая территория, на которой появятся спортивная и детская площадки.

На Краснопольском проспекте построят 18-этажный жилой комплекс
На Краснопольском проспекте построят 18-этажный жилой комплекс
Фото:
В высотке будут квартиры площадью от 24 до 100 квадратных метров
В высотке будут квартиры площадью от 24 до 100 квадратных метров
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В Челябинске на северо-западе к четвертому кварталу 2025 года возведут высотный жилой комплекс. Общая жилплощадь 18-этажного жилого дома составит почти девять тысяч квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости. «Новый жилой комплекс на Краснопольском проспекте планируется ввести в эксплуатацию к четвертому кварталу 2025 года. Общая жилая площадь 18-этажной высотки составит 8 тысяч 818 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В многоквартирном доме будут квартиры разной площади. Предполагаются как студии площадью 24 квадратных метра, так и трехкомнатное жилье площадью 100 квадратов. В доме на два подъезда будет два пассажирских лифта и два грузовых. На придомовой территории сделают 42 места для парковки, вне придомовой территории возведут паркинг. Кроме того, будет благоустроена придомовая территория, на которой появятся спортивная и детская площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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