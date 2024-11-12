В Челябинске на северо-западе к четвертому кварталу 2025 года возведут высотный жилой комплекс. Общая жилплощадь 18-этажного жилого дома составит почти девять тысяч квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.
«Новый жилой комплекс на Краснопольском проспекте планируется ввести в эксплуатацию к четвертому кварталу 2025 года. Общая жилая площадь 18-этажной высотки составит 8 тысяч 818 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
В многоквартирном доме будут квартиры разной площади. Предполагаются как студии площадью 24 квадратных метра, так и трехкомнатное жилье площадью 100 квадратов. В доме на два подъезда будет два пассажирских лифта и два грузовых. На придомовой территории сделают 42 места для парковки, вне придомовой территории возведут паркинг. Кроме того, будет благоустроена придомовая территория, на которой появятся спортивная и детская площадки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!