Житель курганского села вызвал пожарных, увидев огонь в доме соседей. Видео

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Курганские пожарные потушили пожар в селе Пески
Курганские пожарные потушили пожар в селе Пески Фото:

В селе Пески (Далматовский округ Курганской области) произошел пожар, в результате которого загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. Пожар был замечен соседом, который вызвал пожарные службы. Об этом сообщает telegram-канал регионального чрезвычайного ведомства.

Хозяева дома смогли самостоятельно покинуть горящее здание, жертв и пострадавших нет. «Предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание электропроводки», — сообщили в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел около 13 часов 12 ноября.

Благодаря оперативным действиям спасателей, огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать. На месте пожара работали 11 специалистов и 5 единиц техники.

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В селе Пески (Далматовский округ Курганской области) произошел пожар, в результате которого загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. Пожар был замечен соседом, который вызвал пожарные службы. Об этом сообщает telegram-канал регионального чрезвычайного ведомства. Хозяева дома смогли самостоятельно покинуть горящее здание, жертв и пострадавших нет. «Предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание электропроводки», — сообщили в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел около 13 часов 12 ноября. Благодаря оперативным действиям спасателей, огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать. На месте пожара работали 11 специалистов и 5 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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