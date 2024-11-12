В селе Пески (Далматовский округ Курганской области) произошел пожар, в результате которого загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. Пожар был замечен соседом, который вызвал пожарные службы. Об этом сообщает telegram-канал регионального чрезвычайного ведомства.
Хозяева дома смогли самостоятельно покинуть горящее здание, жертв и пострадавших нет. «Предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание электропроводки», — сообщили в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел около 13 часов 12 ноября.
Благодаря оперативным действиям спасателей, огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать. На месте пожара работали 11 специалистов и 5 единиц техники.
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