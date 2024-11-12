В Екатеринбурге внедорожник насмерть снес шестилетнего мальчика. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место ДТП приехал замначальника областной ГАИ (архивное фото)
На место ДТП приехал замначальника областной ГАИ (архивное фото) Фото:

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 12 ноября 35-летний водитель Kia насмерть сбил шестилетнего мальчика, который остался без присмотра и выбежал на проезжую часть. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Kia, двигаясь в направлении Блюхера, допустил наезд на шестилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего грузового транспортного средства, справа налево по ходу движения автомашины», — следует из сообщения. Ребенок получил тяжелые травмы головы и скончался в реанимобиле.

Отец малолетнего пояснил, что забрал сына из детсада, довел до перекрестка и отпустил переходить дорогу самостоятельно. Сам он отправился в другой детский сад за вторым ребенком.

На место аварии прибыл замначальника областной Госавтоинспекции полковник Дмитрий Кузнецов. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

На место аварии приехал статусный гаишник
На место аварии приехал статусный гаишник
Фото:
Ребенок умер в реанимобиле
Ребенок умер в реанимобиле
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 12 ноября 35-летний водитель Kia насмерть сбил шестилетнего мальчика, который остался без присмотра и выбежал на проезжую часть. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Kia, двигаясь в направлении Блюхера, допустил наезд на шестилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего грузового транспортного средства, справа налево по ходу движения автомашины», — следует из сообщения. Ребенок получил тяжелые травмы головы и скончался в реанимобиле. Отец малолетнего пояснил, что забрал сына из детсада, довел до перекрестка и отпустил переходить дорогу самостоятельно. Сам он отправился в другой детский сад за вторым ребенком. На место аварии прибыл замначальника областной Госавтоинспекции полковник Дмитрий Кузнецов. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...