В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 12 ноября 35-летний водитель Kia насмерть сбил шестилетнего мальчика, который остался без присмотра и выбежал на проезжую часть. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель Kia, двигаясь в направлении Блюхера, допустил наезд на шестилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего грузового транспортного средства, справа налево по ходу движения автомашины», — следует из сообщения. Ребенок получил тяжелые травмы головы и скончался в реанимобиле.
Отец малолетнего пояснил, что забрал сына из детсада, довел до перекрестка и отпустил переходить дорогу самостоятельно. Сам он отправился в другой детский сад за вторым ребенком.
На место аварии прибыл замначальника областной Госавтоинспекции полковник Дмитрий Кузнецов. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
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