Гражданина Литвы, осквернившего памятник советским воинам под Курском, накажут

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Вальдас Барткявичюс обвиняется в реабилитации нацизма и оправдании терроризма
Вальдас Барткявичюс обвиняется в реабилитации нацизма и оправдании терроризма Фото:

Гражданин Литвы Вальдас Барткявичюс осквернил памятник советским войнам в Курской области, павшим в Великой Отечественной войне. За это против него возбудили уголовное дело. Также, после предъявления ему заочного обвинения, Барткявичюса объявят в международный розыск, сообщили в Следственном комитете РФ. 

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Литовской Республики Вальдаса Барткявичюса. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. „а,б“ ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ», — говорится в сообщении Следкома. 

Согласно результатам расследования, 11 ноября 2024 года Барткявичюс вместе с другими лицами воспользовались фотосъемкой для осквернения мемориала на братской могиле 66 советских солдат, которая находится в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. Данный памятник был установлен в честь героев, павших во время Великой Отечественной войны. Обвиняемые также причинили ущерб монументу. Более того, Барткявичюс, находясь в Вильнюсе, публично оправдывал действия участников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В настоящее время следственные органы принимают меры для определения местоположения Барткявичюса и его сообщников. В ближайшее время ему будет заочно предъявлено обвинение, после чего мужчина будет объявлен в международный розыск. Следователи также планируют обратиться в суд с просьбой о заочном аресте Вальдаса Барткявичюса.

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Гражданин Литвы Вальдас Барткявичюс осквернил памятник советским войнам в Курской области, павшим в Великой Отечественной войне. За это против него возбудили уголовное дело. Также, после предъявления ему заочного обвинения, Барткявичюса объявят в международный розыск, сообщили в Следственном комитете РФ.  «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Литовской Республики Вальдаса Барткявичюса. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. „а,б“ ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ», — говорится в сообщении Следкома.  Согласно результатам расследования, 11 ноября 2024 года Барткявичюс вместе с другими лицами воспользовались фотосъемкой для осквернения мемориала на братской могиле 66 советских солдат, которая находится в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. Данный памятник был установлен в честь героев, павших во время Великой Отечественной войны. Обвиняемые также причинили ущерб монументу. Более того, Барткявичюс, находясь в Вильнюсе, публично оправдывал действия участников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В настоящее время следственные органы принимают меры для определения местоположения Барткявичюса и его сообщников. В ближайшее время ему будет заочно предъявлено обвинение, после чего мужчина будет объявлен в международный розыск. Следователи также планируют обратиться в суд с просьбой о заочном аресте Вальдаса Барткявичюса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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