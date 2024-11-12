Екатеринбуржцу, чей 6-летний сын умер после аварии, грозит статья

12 ноября 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Авария произошла на улице Раевского, 12 Фото: ГАИ Свердловская область Екатеринбуржцу, чей шестилетний сын выбежал на дорогу в неположенном месте и умер, попав под машину, может грозить уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). При каких обстоятельствах это может произойти URA.RU рассказал адвокат Андрей Ватагин. «По первым данным сложно однозначно судить. Но, с учетом того, что на родителей возлагается обязанность по воспитанию и заботе о детях, могут усмотреть состав статьи 125 УК РФ. Для этого следователи будут выяснять подробности случившегося. Если проверка покажет, что в действиях отца есть состав преступления, то будет уголовное дело», — сказал собеседник агентства. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на год. ЧП произошло пару часов назад на улице Раевского, 12. По данным ГАИ, папа забрал сына из садика, довел до перекрестка и отпустил его, а сам пошел забирать второго ребенка в другой садик. Мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего грузовика и попал под колеса Kia Sorento. Машина, по словам источника URA.RU, принадлежит 35-летнему Павлу, который занимается грузоперевозками. Мальчик получил тяжелые травмы головы и скончался в реанимобиле при оказании помощи. На место трагедии выезжал замначальника региональной ГАИ Дмитрий Кузнецов. Чтобы установить, виновен ли водитель, силовикам нужно выяснить несколько факторов, считает Ватагин. «Учтут скорость движения, расстояние, на котором выбежал ребенок, место наезда и так далее. Только после этого можно будет делать какие-то выводы», — заключил адвокат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцу, чей шестилетний сын выбежал на дорогу в неположенном месте и умер, попав под машину, может грозить уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). При каких обстоятельствах это может произойти URA.RU рассказал адвокат Андрей Ватагин. «По первым данным сложно однозначно судить. Но, с учетом того, что на родителей возлагается обязанность по воспитанию и заботе о детях, могут усмотреть состав статьи 125 УК РФ. Для этого следователи будут выяснять подробности случившегося. Если проверка покажет, что в действиях отца есть состав преступления, то будет уголовное дело», — сказал собеседник агентства. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на год. ЧП произошло пару часов назад на улице Раевского, 12. По данным ГАИ, папа забрал сына из садика, довел до перекрестка и отпустил его, а сам пошел забирать второго ребенка в другой садик. Мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего грузовика и попал под колеса Kia Sorento. Машина, по словам источника URA.RU, принадлежит 35-летнему Павлу, который занимается грузоперевозками. Мальчик получил тяжелые травмы головы и скончался в реанимобиле при оказании помощи. На место трагедии выезжал замначальника региональной ГАИ Дмитрий Кузнецов. Чтобы установить, виновен ли водитель, силовикам нужно выяснить несколько факторов, считает Ватагин. «Учтут скорость движения, расстояние, на котором выбежал ребенок, место наезда и так далее. Только после этого можно будет делать какие-то выводы», — заключил адвокат.