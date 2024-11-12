Начальник из полпредства переходит к хранителю секретов Куйвашева

Первым замглавы аппарата свердловского правительства станет Владимир Черепанов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, черепанов владимир
Владимир Черепанов работал в окружной власти с 2008 года Фото:

Владимир Черепанов, как и анонсировало URA.RU, покинул пост начальника департамента полпредства президента РФ в УрФО по вопросам экономической и социальной политики. Его фамилия пропала с сайта окружных властей. По данным агентства, Черепанов в ближайшее время устроится в свердловский кабмин.

«Он станет первым замруководителя аппарата правительства и губернатора — начальником экспертно-аналитического департамента», — передал источник URA.RU. По его данным, официально Черепанов пока не трудоустроен.

Должность, которую он займет, освободилась после повышения Ивана Детчени до руководителя аппарата в начале октября. Это произошло в результате отставки Валерия Чайникова. Детченя играет ключевую роль в команде Куйвашева: ведает его графиком, подготовкой важнейших переговоров, материалов к совещаниям. И всех ключевых кадровых решений.

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Свердловское правительство усилит аппаратчик из полпредства

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, поделился, что «про Черепанова пока только хорошие отзывы». И предположил, что из полпредства он уходит просто потому, что должность должен занять кто-то из приезжих специалистов.

Черепанову 42 года. В полпредстве на разных должностях он работал с 2008 года (даже успел поработать ГФИ по Тюменской области), а социально-экономическим департаментом руководил с 2018 года.

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Владимир Черепанов, как и анонсировало URA.RU, покинул пост начальника департамента полпредства президента РФ в УрФО по вопросам экономической и социальной политики. Его фамилия пропала с сайта окружных властей. По данным агентства, Черепанов в ближайшее время устроится в свердловский кабмин. «Он станет первым замруководителя аппарата правительства и губернатора — начальником экспертно-аналитического департамента», — передал источник URA.RU. По его данным, официально Черепанов пока не трудоустроен. Должность, которую он займет, освободилась после повышения Ивана Детчени до руководителя аппарата в начале октября. Это произошло в результате отставки Валерия Чайникова. Детченя играет ключевую роль в команде Куйвашева: ведает его графиком, подготовкой важнейших переговоров, материалов к совещаниям. И всех ключевых кадровых решений. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, поделился, что «про Черепанова пока только хорошие отзывы». И предположил, что из полпредства он уходит просто потому, что должность должен занять кто-то из приезжих специалистов. Черепанову 42 года. В полпредстве на разных должностях он работал с 2008 года (даже успел поработать ГФИ по Тюменской области), а социально-экономическим департаментом руководил с 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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