Начальник из полпредства переходит к хранителю секретов Куйвашева

Первым замглавы аппарата свердловского правительства станет Владимир Черепанов

12 ноября 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Владимир Черепанов работал в окружной власти с 2008 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владимир Черепанов, как и анонсировало URA.RU, покинул пост начальника департамента полпредства президента РФ в УрФО по вопросам экономической и социальной политики. Его фамилия пропала с сайта окружных властей. По данным агентства, Черепанов в ближайшее время устроится в свердловский кабмин. «Он станет первым замруководителя аппарата правительства и губернатора — начальником экспертно-аналитического департамента», — передал источник URA.RU. По его данным, официально Черепанов пока не трудоустроен. Должность, которую он займет, освободилась после повышения Ивана Детчени до руководителя аппарата в начале октября. Это произошло в результате отставки Валерия Чайникова. Детченя играет ключевую роль в команде Куйвашева: ведает его графиком, подготовкой важнейших переговоров, материалов к совещаниям. И всех ключевых кадровых решений. Новость по теме Свердловское правительство усилит аппаратчик из полпредства Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, поделился, что «про Черепанова пока только хорошие отзывы». И предположил, что из полпредства он уходит просто потому, что должность должен занять кто-то из приезжих специалистов. Черепанову 42 года. В полпредстве на разных должностях он работал с 2008 года (даже успел поработать ГФИ по Тюменской области), а социально-экономическим департаментом руководил с 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Черепанов, как и анонсировало URA.RU, покинул пост начальника департамента полпредства президента РФ в УрФО по вопросам экономической и социальной политики. Его фамилия пропала с сайта окружных властей. По данным агентства, Черепанов в ближайшее время устроится в свердловский кабмин. «Он станет первым замруководителя аппарата правительства и губернатора — начальником экспертно-аналитического департамента», — передал источник URA.RU. По его данным, официально Черепанов пока не трудоустроен. Должность, которую он займет, освободилась после повышения Ивана Детчени до руководителя аппарата в начале октября. Это произошло в результате отставки Валерия Чайникова. Детченя играет ключевую роль в команде Куйвашева: ведает его графиком, подготовкой важнейших переговоров, материалов к совещаниям. И всех ключевых кадровых решений. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, поделился, что «про Черепанова пока только хорошие отзывы». И предположил, что из полпредства он уходит просто потому, что должность должен занять кто-то из приезжих специалистов. Черепанову 42 года. В полпредстве на разных должностях он работал с 2008 года (даже успел поработать ГФИ по Тюменской области), а социально-экономическим департаментом руководил с 2018 года.