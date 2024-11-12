Мэр Сургута отреагировал на жалобы жителей о плохом качестве воды

Мэр Сургута Максим Слепов доложил о решении проблемы с грязной водой в доме по улице Ивана Захарова, на которую жаловались местные жители. Об этом он заявил в личном телеграм-канале.
«Вижу ваше беспокойство по ухудшению качества воды в комментариях. Услугу в таком виде сургутяне получать не должны. Подключился к решению проблемы. Подвоз чистой воды организовали», — сообщил глава города.
Он добавил, что работники провели гидравлическую промывку и на данный момент проблема устранена — вода чистая. За каждый день, во время которого поступала грязная вода, автоматически будет проведен перерасчет.
Ранее URA.RU писало, что с подобной проблемой столкнулись жители поселка Белый Яр. После жалоб на грязную воду из-под крана в дело вмешалась прокуратура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!