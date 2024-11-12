Мэр Сургута отреагировал на жалобы жителей о плохом качестве воды

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Максим Слепов
Максим Слепов Фото:

Мэр Сургута Максим Слепов доложил о решении проблемы с грязной водой в доме по улице Ивана Захарова, на которую жаловались местные жители. Об этом он заявил в личном телеграм-канале.

«Вижу ваше беспокойство по ухудшению качества воды в комментариях. Услугу в таком виде сургутяне получать не должны. Подключился к решению проблемы. Подвоз чистой воды организовали», — сообщил глава города.

Он добавил, что работники провели гидравлическую промывку и на данный момент проблема устранена — вода чистая. За каждый день, во время которого поступала грязная вода, автоматически будет проведен перерасчет.

Ранее URA.RU писало, что с подобной проблемой столкнулись жители поселка Белый Яр. После жалоб на грязную воду из-под крана в дело вмешалась прокуратура

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Мэр Сургута Максим Слепов доложил о решении проблемы с грязной водой в доме по улице Ивана Захарова, на которую жаловались местные жители. Об этом он заявил в личном телеграм-канале. «Вижу ваше беспокойство по ухудшению качества воды в комментариях. Услугу в таком виде сургутяне получать не должны. Подключился к решению проблемы. Подвоз чистой воды организовали», — сообщил глава города. Он добавил, что работники провели гидравлическую промывку и на данный момент проблема устранена — вода чистая. За каждый день, во время которого поступала грязная вода, автоматически будет проведен перерасчет. Ранее URA.RU писало, что с подобной проблемой столкнулись жители поселка Белый Яр. После жалоб на грязную воду из-под крана в дело вмешалась прокуратура. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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