Кадыров жестко «расправился» с директорами школ республики после аттестации

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об увольнении 11 директоров школ после проведения внеплановой аттестации. Также в результате проверки своих постов решились четыре начальника районных отделов образования.
«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров [школ] освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он добавил, что поручил особенно внимательно следить за назначениями руководителей школ и отделов образования, чтобы избежать подобных нарушений в будущем. При этом глава региона отметил улучшение качества образования в Чечне. По его словам, средний балл ЕГЭ по основным предметам вырос, а количество выпускников, оставшихся без аттестата, снизилось до 2%. Также повысилось число высокобалльников.
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