Кадыров жестко «расправился» с директорами школ республики после аттестации

Кадыров уволил 11 директоров школ республики после аттестации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров призвал избежать подобных недочетов в работе руководителей школ в будущем
Кадыров призвал избежать подобных недочетов в работе руководителей школ в будущем Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об увольнении 11 директоров школ после проведения внеплановой аттестации. Также в результате проверки своих постов решились четыре начальника районных отделов образования.

«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров [школ] освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования», — написал Кадыров в своем telegram-канале. 

Он добавил, что поручил особенно внимательно следить за назначениями руководителей школ и отделов образования, чтобы избежать подобных нарушений в будущем. При этом глава региона отметил улучшение качества образования в Чечне. По его словам, средний балл ЕГЭ по основным предметам вырос, а количество выпускников, оставшихся без аттестата, снизилось до 2%. Также повысилось число высокобалльников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об увольнении 11 директоров школ после проведения внеплановой аттестации. Также в результате проверки своих постов решились четыре начальника районных отделов образования. «Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров [школ] освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования», — написал Кадыров в своем telegram-канале.  Он добавил, что поручил особенно внимательно следить за назначениями руководителей школ и отделов образования, чтобы избежать подобных нарушений в будущем. При этом глава региона отметил улучшение качества образования в Чечне. По его словам, средний балл ЕГЭ по основным предметам вырос, а количество выпускников, оставшихся без аттестата, снизилось до 2%. Также повысилось число высокобалльников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...