Генсек НАТО предложил изменить ход ситуации на Украине

Западные страны должны продолжить конфликт на Украине и выделить стране еще одну военную помощь, чтобы изменить ход ситуации. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Мы должны вновь взять на себя обязательство продолжать ход конфликта, и мы должны сделать больше, чем просто удержать Украину в борьбе», — заявил Рютте. Его слова передает газета Reuters.
Также генсек НАТО отметил, что Запад должен повысить цену для президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте. Для этого планируется предоставить Киеву военную поддержку, меняющую ход ситуации. Однако о конкретной составляющей этой помощи не было уточнено.
При этом президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах сообщил, что после победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Украине стоит готовиться к сокращению военной помощи от страны. Отмечается, что большая часть оружия и спецтехники будет поставляться за счет Киева, а не бесплатно, как до этого, передает деловое издание «Взгляд».
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