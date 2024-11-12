Генсек НАТО предложил изменить ход ситуации на Украине

Генсек НАТО выступил за продолжение украинского конфликта
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Марк Рютте заявил, что Запад должен сделать больше, чем просто поддержать Киев в конфликте с Москвой
Марк Рютте заявил, что Запад должен сделать больше, чем просто поддержать Киев в конфликте с Москвой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны должны продолжить конфликт на Украине и выделить стране еще одну военную помощь, чтобы изменить ход ситуации. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы должны вновь взять на себя обязательство продолжать ход конфликта, и мы должны сделать больше, чем просто удержать Украину в борьбе», — заявил Рютте. Его слова передает газета Reuters

Также генсек НАТО отметил, что Запад должен повысить цену для президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте. Для этого планируется предоставить Киеву военную поддержку, меняющую ход ситуации. Однако о конкретной составляющей этой помощи не было уточнено. 

При этом президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах сообщил, что после победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Украине стоит готовиться к сокращению военной помощи от страны. Отмечается, что большая часть оружия и спецтехники будет поставляться за счет Киева, а не бесплатно, как до этого, передает деловое издание «Взгляд»

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Западные страны должны продолжить конфликт на Украине и выделить стране еще одну военную помощь, чтобы изменить ход ситуации. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «Мы должны вновь взять на себя обязательство продолжать ход конфликта, и мы должны сделать больше, чем просто удержать Украину в борьбе», — заявил Рютте. Его слова передает газета Reuters.  Также генсек НАТО отметил, что Запад должен повысить цену для президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте. Для этого планируется предоставить Киеву военную поддержку, меняющую ход ситуации. Однако о конкретной составляющей этой помощи не было уточнено.  При этом президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах сообщил, что после победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Украине стоит готовиться к сокращению военной помощи от страны. Отмечается, что большая часть оружия и спецтехники будет поставляться за счет Киева, а не бесплатно, как до этого, передает деловое издание «Взгляд». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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