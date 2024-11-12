Трамп выбрал противницу помощи Киеву на должность секретаря по безопасности

Секретарем Департамента внутренней безопасности США станет противница помощи Украине, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Ноэм на пост министра внутренней безопасности», — передали агентству два источника, знакомые с решением. Reuters подчеркивает, что Трамп считает губернатора штата своим верным союзником.
В 2023 году Ноэм заявляла, что помощь Украине от США является стратегической ошибкой. Она объясняла свою позицию тем, что действия Вашингтона толкают Россию к сотрудничеству с КНР. Также она сетовала на значительные затраты на финансирование Киева.
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