Следователи ищут причины, из-за которых погиб человек на пожаре в своем доме в деревне Солянка Уватского района (Тюменская область). Об этом сообщили представители Следственного комитета в регионе.
«Сотрудники следственного отдела проводят проверку по факту гибели 40-летнего мужчины в деревне Солянка. Одна из версий произошедшего — это неисправность электропроводки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Частный дом в деревне Солянка загорелся вечером 12 ноября. У погибшего на пожаре жителя нет признаков криминальной смерти, отметили следователи.
Ранее на пожаре в деревне Солянка спасатели тушили огонь в доме на площади 20 квадратных метров. Причины пожара выясняются, отметили в МЧС.
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