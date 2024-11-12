Следователи взялись за дело о гибели мужчины на пожаре в тюменской деревне. Видео

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Следователи работают на месте происшествия
Следователи работают на месте происшествия Фото:

Следователи ищут причины, из-за которых погиб человек на пожаре в своем доме в деревне Солянка Уватского района (Тюменская область). Об этом сообщили представители Следственного комитета в регионе.

«Сотрудники следственного отдела проводят проверку по факту гибели 40-летнего мужчины в деревне Солянка. Одна из версий произошедшего — это неисправность электропроводки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Частный дом в деревне Солянка загорелся вечером 12 ноября. У погибшего на пожаре жителя нет признаков криминальной смерти, отметили следователи.

Ранее на пожаре в деревне Солянка спасатели тушили огонь в доме на площади 20 квадратных метров. Причины пожара выясняются, отметили в МЧС. 

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Следователи ищут причины, из-за которых погиб человек на пожаре в своем доме в деревне Солянка Уватского района (Тюменская область). Об этом сообщили представители Следственного комитета в регионе. «Сотрудники следственного отдела проводят проверку по факту гибели 40-летнего мужчины в деревне Солянка. Одна из версий произошедшего — это неисправность электропроводки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Частный дом в деревне Солянка загорелся вечером 12 ноября. У погибшего на пожаре жителя нет признаков криминальной смерти, отметили следователи. Ранее на пожаре в деревне Солянка спасатели тушили огонь в доме на площади 20 квадратных метров. Причины пожара выясняются, отметили в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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