12 ноября 2024

У пермского бизнесмена отобрали удостоверение военнослужащего ФСБ

В Перми поставщик детского питания обязан сняться с учета офицеров запаса ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение Ленинского районного суда вступило в силу 3 ноября 2024 года
Решение Ленинского районного суда вступило в силу 3 ноября 2024 года Фото:

В Перми предприниматель Александр Смелов проиграл административный иск к краевому управлению ФСБ. Теперь он обязан сняться с учета офицеров запаса ФСБ России и сдать в спецслужбу свой военный билет. Причинами послужили обвинения Смелова в даче взятки при поставках детского питания, а также несколько уголовных дел, которые были прекращены в связи с его деятельным раскаянием. Об этом сообщается в судебной документации.

«Суд отказал административному истцу Смелову в требовании признать незаконными действия бывшего руководства. Отмечено — закон „О федеральной службе безопасности“ позволяет увольнять сотрудников, если в отношении их по основаниям статьи УПК РФ „прекращено уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием“, — цитирует РБК-Пермь решение Ленинского районного суда Перми, которое вступило в силу 3 ноября 2024 года 

Уточняется, что Смелов поставлен в Перми на учет офицеров запаса ФСБ в январе 2015 года. В октябре 2021 года ему выдали справку для пенсионного обеспечения с указанием звания «майор». В предписании, полученном в июле 2024 года, он назван «капитаном». УФСБ по Пермскому краю уведомило Смелова о снятии с воинского учета в спецслужбе и переводе в запас Вооруженных сил РФ, а также признало выданный ранее военный билет недействительным.

В судебном решении упомянуто уголовное дело, где Смелов обвиняется в даче взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. По версии ФСБ и СКР, «откат» в 10% от госконтракта на поставку сухих молочных смесей в ГБУЗ «Гремячинская центральная районная больница». По данным Rusprofile, ИП Смелов является поставщиком в 1266 государственных контрактах на сумму 914,5 млн рублей.

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В Перми предприниматель Александр Смелов проиграл административный иск к краевому управлению ФСБ. Теперь он обязан сняться с учета офицеров запаса ФСБ России и сдать в спецслужбу свой военный билет. Причинами послужили обвинения Смелова в даче взятки при поставках детского питания, а также несколько уголовных дел, которые были прекращены в связи с его деятельным раскаянием. Об этом сообщается в судебной документации. «Суд отказал административному истцу Смелову в требовании признать незаконными действия бывшего руководства. Отмечено — закон „О федеральной службе безопасности“ позволяет увольнять сотрудников, если в отношении их по основаниям статьи УПК РФ „прекращено уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием“, — цитирует РБК-Пермь решение Ленинского районного суда Перми, которое вступило в силу 3 ноября 2024 года  Уточняется, что Смелов поставлен в Перми на учет офицеров запаса ФСБ в январе 2015 года. В октябре 2021 года ему выдали справку для пенсионного обеспечения с указанием звания «майор». В предписании, полученном в июле 2024 года, он назван «капитаном». УФСБ по Пермскому краю уведомило Смелова о снятии с воинского учета в спецслужбе и переводе в запас Вооруженных сил РФ, а также признало выданный ранее военный билет недействительным. В судебном решении упомянуто уголовное дело, где Смелов обвиняется в даче взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. По версии ФСБ и СКР, «откат» в 10% от госконтракта на поставку сухих молочных смесей в ГБУЗ «Гремячинская центральная районная больница». По данным Rusprofile, ИП Смелов является поставщиком в 1266 государственных контрактах на сумму 914,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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