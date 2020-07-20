Участники картельного сговора поставляли детское питание в больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поставщиков детского питания в медучреждения Пермского края ждет многомиллионный штраф. Кроме того, предприниматели могут попасть под уголовное дело, сообщает УФАС по Пермскому краю. Ранее антимонопольный орган обнаружил признаки картельного сговора на поставках детского питания сразу в нескольких регионах.

В Пермском крае нарушителями закона о защите конкуренции признаны ООО «Семь нянь» и ИП Ольга Яворская. «В отношении ООО „Семь нянь“ будет возбуждено административное производство. Организации грозит штраф до 25 млн. рублей (в размере до половины от суммы заключенных контрактов)», — информирует краевое УФАС.

Уточняется, что заявки на участие в торгах предприниматели подавали синхронно, что позволяло им поддерживать цены. Всего они приняли участие в 58 открытых аукционах, в двух из них участвовал и третий предприниматель — Александр Смелов. Общая сумма заключенных контрактов превысила 53 млн рублей.

Материалы антимонопольного дела переданы в Управление МВД по Перми для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Должностным лицам в случае признания вины грозит лишение свободы на срок до трех лет.