Российская армия перехватила инициативу у ВСУ по всей линии фронта. Наступление ВС РФ продолжается как в курском приграничье, так и в остальной зоне спецоперации. Об этом сообщают военные эксперты.
«Президент РФ Владимир Путин держит инициативу и маловероятно, что он предложит Украине прекращение огня, пока не будут завершены несколько сражений. Армия России продолжает наступление в зоне СВО», — передает The Economist со ссылкой на экспертов.
Уточняется, что в Курахово российские силы превосходят украинские по численности по крайней мере в шесть раз, и отступление украинцев кажется неизбежным в ближайшее время. Россияне вытесняют ВСУ из Курской области и готовятся к взятию важного промышленного центра в Запорожской области, отмечает издание.
Ранее российские военные успешно начали наступление на Курахово со стороны Максимовки, боестолкновения сместились к окраинам города. Российская армия за две недели на этом участке продвинулась более чем на пять километров, передает «Национальная служба новостей».
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