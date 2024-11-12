12 ноября 2024

The Economist: Россия перехватила инициативу на всех направлениях СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия России наступает в зоне спецоперации
Армия России наступает в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия перехватила инициативу у ВСУ по всей линии фронта. Наступление ВС РФ продолжается как в курском приграничье, так и в остальной зоне спецоперации. Об этом сообщают военные эксперты.

«Президент РФ Владимир Путин держит инициативу и маловероятно, что он предложит Украине прекращение огня, пока не будут завершены несколько сражений. Армия России продолжает наступление в зоне СВО», — передает The Economist со ссылкой на экспертов.

Уточняется, что в Курахово российские силы превосходят украинские по численности по крайней мере в шесть раз, и отступление украинцев кажется неизбежным в ближайшее время. Россияне вытесняют ВСУ из Курской области и готовятся к взятию важного промышленного центра в Запорожской области, отмечает издание.

Ранее российские военные успешно начали наступление на Курахово со стороны Максимовки, боестолкновения сместились к окраинам города. Российская армия за две недели на этом участке продвинулась более чем на пять километров, передает «Национальная служба новостей».

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Российская армия перехватила инициативу у ВСУ по всей линии фронта. Наступление ВС РФ продолжается как в курском приграничье, так и в остальной зоне спецоперации. Об этом сообщают военные эксперты. «Президент РФ Владимир Путин держит инициативу и маловероятно, что он предложит Украине прекращение огня, пока не будут завершены несколько сражений. Армия России продолжает наступление в зоне СВО», — передает The Economist со ссылкой на экспертов. Уточняется, что в Курахово российские силы превосходят украинские по численности по крайней мере в шесть раз, и отступление украинцев кажется неизбежным в ближайшее время. Россияне вытесняют ВСУ из Курской области и готовятся к взятию важного промышленного центра в Запорожской области, отмечает издание. Ранее российские военные успешно начали наступление на Курахово со стороны Максимовки, боестолкновения сместились к окраинам города. Российская армия за две недели на этом участке продвинулась более чем на пять километров, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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