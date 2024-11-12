Пенсионер умер во время полета из Вьетнама в Кольцово

70-летний мужчина умер во время полета с вьетнамского острова Фукуок в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Инцидент произошел вечером 12 ноября на рейсе авиакомпании «Скат». Информация об этом появилась в Telegram.
«В 18:45 (мск) самолет произвел посадку в аэропорту Кольцово, в 18:51(мск) воздушное судно зарулило на стоянку. После осмотра больного, врачи констатировали смерть», — передает telegram-канал Aviaincident.
Экипаж еще в полете сообщил о том, что мужчине стало плохо, он терял пульс. К месту посадки вызвали реанимацию, но врачи только констатировали смерть.
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