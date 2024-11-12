12 ноября 2024

Пенсионер умер во время полета из Вьетнама в Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, аэродром, впп, самолет, рулежка, взлетно посадочная полоса, самолет на рулежке
Мужчине было 70 лет (архивное фото) Фото:

70-летний мужчина умер во время полета с вьетнамского острова Фукуок в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Инцидент произошел вечером 12 ноября на рейсе авиакомпании «Скат». Информация об этом появилась в Telegram.

«В 18:45 (мск) самолет произвел посадку в аэропорту Кольцово, в 18:51(мск) воздушное судно зарулило на стоянку. После осмотра больного, врачи констатировали смерть», — передает telegram-канал Aviaincident.

Экипаж еще в полете сообщил о том, что мужчине стало плохо, он терял пульс. К месту посадки вызвали реанимацию, но врачи только констатировали смерть.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
70-летний мужчина умер во время полета с вьетнамского острова Фукуок в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Инцидент произошел вечером 12 ноября на рейсе авиакомпании «Скат». Информация об этом появилась в Telegram. «В 18:45 (мск) самолет произвел посадку в аэропорту Кольцово, в 18:51(мск) воздушное судно зарулило на стоянку. После осмотра больного, врачи констатировали смерть», — передает telegram-канал Aviaincident. Экипаж еще в полете сообщил о том, что мужчине стало плохо, он терял пульс. К месту посадки вызвали реанимацию, но врачи только констатировали смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...