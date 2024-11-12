12 ноября 2024

Спецназ ворвался в стриптиз-клуб в центре Екатеринбурга. Видео

СОБР остановил вечеринку в екатеринбургском клубе «Титос»
© Служба новостей «URA.RU»
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В клубе девушки-стриптизерши оказывали интимные услуги (архивное фото) Фото:

Полицейские и СОБР нагрянули в стриптиз-клуб «Титос» в центре Екатеринбурга (ул. Бажова, 68) прямо во время вечеринки. Кадрами с рейда с URA.RU поделился член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. По его словам, в операции также участвовали сотрудники городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Их визиту предшествовала контрольная закупка.

«В ходе осмотра обнаружили помещение клуба, алкогольную продукцию, а также отдельную дверь, которая вела в помещение. Четыре комнаты, там стояли кровати, душевые. Девушки-стриптизерши оказывали интимные услуги в этих помещениях клиентам. Полицейские изъяли весь алкоголь. В момент проведения проверки звонил хозяин клуба, господин Роберт. Негативно высказывался в адрес полицейских и угрожал им», — передал Чукреев.

По его словам, владеет заведением ООО «Константа» директор — Роберт Кортес. Раньше у него было заведение «Черный лед» на улице Первомайской.

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Полицейские и СОБР нагрянули в стриптиз-клуб «Титос» в центре Екатеринбурга (ул. Бажова, 68) прямо во время вечеринки. Кадрами с рейда с URA.RU поделился член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. По его словам, в операции также участвовали сотрудники городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Их визиту предшествовала контрольная закупка. «В ходе осмотра обнаружили помещение клуба, алкогольную продукцию, а также отдельную дверь, которая вела в помещение. Четыре комнаты, там стояли кровати, душевые. Девушки-стриптизерши оказывали интимные услуги в этих помещениях клиентам. Полицейские изъяли весь алкоголь. В момент проведения проверки звонил хозяин клуба, господин Роберт. Негативно высказывался в адрес полицейских и угрожал им», — передал Чукреев. По его словам, владеет заведением ООО «Константа» директор — Роберт Кортес. Раньше у него было заведение «Черный лед» на улице Первомайской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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