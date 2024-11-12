Полицейские и СОБР нагрянули в стриптиз-клуб «Титос» в центре Екатеринбурга (ул. Бажова, 68) прямо во время вечеринки. Кадрами с рейда с URA.RU поделился член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. По его словам, в операции также участвовали сотрудники городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Их визиту предшествовала контрольная закупка.
«В ходе осмотра обнаружили помещение клуба, алкогольную продукцию, а также отдельную дверь, которая вела в помещение. Четыре комнаты, там стояли кровати, душевые. Девушки-стриптизерши оказывали интимные услуги в этих помещениях клиентам. Полицейские изъяли весь алкоголь. В момент проведения проверки звонил хозяин клуба, господин Роберт. Негативно высказывался в адрес полицейских и угрожал им», — передал Чукреев.
По его словам, владеет заведением ООО «Константа» директор — Роберт Кортес. Раньше у него было заведение «Черный лед» на улице Первомайской.
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