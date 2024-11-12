12 ноября 2024

Курганец наловил ящик рыбы на старице Тобола. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбак похвастался уловом
Рыбак похвастался уловом Фото:

Житель Кургана наловил полный ящик рыбы в районе старицы Тобола. Об этом рыбак сообщил в соцсети.

«Порыбачил в свое удовольствие на старице Тобола. Клев был очень хороший, поймал щук и окуней, думаю еще сюда вернуться», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото с ящиком улова.

Ранее курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал на реке Тобол в микрорайоне Энергетики. Чтобы добыть улов, рыбаку пришлось долбить лед. 

Богатый улов ждал курганца на рыбалке
Богатый улов ждал курганца на рыбалке
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана наловил полный ящик рыбы в районе старицы Тобола. Об этом рыбак сообщил в соцсети. «Порыбачил в свое удовольствие на старице Тобола. Клев был очень хороший, поймал щук и окуней, думаю еще сюда вернуться», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото с ящиком улова. Ранее курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал на реке Тобол в микрорайоне Энергетики. Чтобы добыть улов, рыбаку пришлось долбить лед. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...