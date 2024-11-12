Рыбак похвастался уловом
Житель Кургана наловил полный ящик рыбы в районе старицы Тобола. Об этом рыбак сообщил в соцсети.
«Порыбачил в свое удовольствие на старице Тобола. Клев был очень хороший, поймал щук и окуней, думаю еще сюда вернуться», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото с ящиком улова.
Ранее курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал на реке Тобол в микрорайоне Энергетики. Чтобы добыть улов, рыбаку пришлось долбить лед.
Богатый улов ждал курганца на рыбалке
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