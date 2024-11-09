Рыбак похвастался уловом
Житель Кургана похвастался уловом рыбы, которую поймал на реке Тобол в микрорайоне Энергетики. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.
«В Энергетиках наловил много рыбы на Тоболе», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее курганский рыбак поймал огромную щуку на реке Тобол. Для этого в первый мороз ему пришлось долбить лед на водоеме.
Хороший улов ждал рыбака на реке Тобол
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!