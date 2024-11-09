09 ноября 2024

Курганец наловил кучу рыбы в микрорайоне Энергетики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбак похвастался уловом
Рыбак похвастался уловом Фото:

Житель Кургана похвастался уловом рыбы, которую поймал на реке Тобол в микрорайоне Энергетики. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.

«В Энергетиках наловил много рыбы на Тоболе», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее курганский рыбак поймал огромную щуку на реке Тобол. Для этого в первый мороз ему пришлось долбить лед на водоеме. 

Хороший улов ждал рыбака на реке Тобол
Хороший улов ждал рыбака на реке Тобол
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана похвастался уловом рыбы, которую поймал на реке Тобол в микрорайоне Энергетики. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети. «В Энергетиках наловил много рыбы на Тоболе», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее курганский рыбак поймал огромную щуку на реке Тобол. Для этого в первый мороз ему пришлось долбить лед на водоеме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...